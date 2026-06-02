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В Польше запустили поезд назад в 80-е. В меню суп из требухи и горький кофе

Редакция PRESS 2 июня, 2026 14:47

Всюду жизнь 0 комментариев

Обычно ретро-поезда обещают романтику: старые вагоны, красивые фотографии, медленное путешествие и немного ностальгии.

В Польше решили не мелочиться.

Там запустили серию специальных поездок Nieśpieszny, что можно перевести как “неторопливый”. Пассажирам предлагают не просто прокатиться в старом вагоне, а почти вернуться в атмосферу железной дороги времён социализма.

С полированными оливково-зелёными вагонами, фанатами поездов на платформе, медленным темпом и вагоном-рестораном, где в меню оказались суп из требухи и горький кофе.

Маршрут идёт из Варшавы в Познань. Повод торжественный: в Польше 2026 год объявлен Годом польских железных дорог, а сама железнодорожная система отмечает сразу несколько юбилеев.

Но главная интрига для пассажиров не в датах.

Главная интрига в том, что кто-то добровольно покупает билет в прошлое, где поезд не обязательно спешит, кофе не обязательно радует, а еда напоминает не про гастрономический туризм, а про детство, командировки и времена, когда “как-нибудь доедем” тоже было частью расписания.

Автор британской The Guardian села в такой поезд и описала поездку как путешествие не только между городами, но и между эпохами. На платформе собрались любители поездов, люди в ретро-образах и те, кому, видимо, стало интересно проверить, насколько сильно можно скучать по прошлому, если туда продают билет.

Самое забавное, что идея сработала.

Потому что современным путешественникам всё чаще продают не скорость, а ощущение. Не просто доехать из Варшавы в Познань, а на несколько часов оказаться в мире, где Wi-Fi ещё не главный пассажир вагона.

И да, там может быть горький кофе.

Зато он хотя бы честно ретро.

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