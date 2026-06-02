Таблетка сняла с рака “плащ-невидимку”: опухоли уменьшились у части пациентов

Звучит почти как фантастика: таблетка не просто атакует опухоль, а помогает иммунной системе её увидеть.

Речь идёт об экспериментальном препарате GRWD5769. Его задача — мешать раковым клеткам прятаться от иммунной системы. Врачи иногда описывают это как “плащ-невидимку”: опухоль остаётся в организме, но иммунные клетки не всегда распознают её как врага.

В раннем исследовании препарат давали вместе с иммунотерапией пациентам с тяжёлыми формами рака, у которых другие методы уже не сработали.

В испытании участвовали 83 человека с шестью видами распространённого рака, включая рак лёгких, кишечника, печени, мочевого пузыря, шейки матки, головы и шеи. У 26 пациентов опухоли уменьшились, а у 15 сокращение составило не менее 30%.

Это не означает, что “лекарство от рака найдено”.

Испытание раннее, препарат экспериментальный, а впереди нужны более крупные исследования. Но для пациентов, у которых уже почти не оставалось вариантов, такие результаты выглядят очень заметно.

Один из участников испытания, 68-летний Пэт Броган из Шотландии, рассказывал, что уже готовился прощаться с семьёй. После участия в исследовании его опухоли уменьшились примерно на треть, и теперь он готовится вести дочь к алтарю.

В этой истории есть то самое редкое медицинское “вау”, которое не требует громких обещаний.

Иногда прорыв выглядит не как чудо.

А как момент, когда организм наконец замечает врага, который слишком долго прятался.