Италию ночью тряхнуло на 6,2 балла: почему это не стало катастрофой

Сразу после полуночи 2 июня сильное землетрясение почувствовали в Калабрии, Кампании, Базиликате, Апулии, на Сицилии, а также в районе Неаполя и Везувия. По данным итальянского Национального института геофизики и вулканологии, магнитуда составила 6,2.

Эпицентр находился в море у тирренского побережья Калабрии, недалеко от провинции Козенца. Звучит тревожно, особенно для страны, которая хорошо знает, что такое землетрясения.

Но дальше начинается почти невероятная часть истории. При такой магнитуде сообщений о серьёзных разрушениях не поступило.

Секрет оказался под землёй. Очень глубоко под землёй.

Очаг землетрясения находился примерно на глубине 250 километров. Это значит, что значительная часть энергии успела рассеяться до того, как дошла до поверхности. Люди почувствовали толчки на большой территории, но здания получили гораздо меньшую нагрузку, чем могли бы при более мелком землетрясении.

После толчка службы гражданской защиты связались с ближайшими муниципалитетами, включая Амантею, Четраро и Ламецию-Терме. Пожарные проверяли побережье, а власти Козенцы заявили, что ситуация под контролем.

Для жителей это, конечно, не отменяет испуга. Ночь, Италия, землетрясение, море, Везувий где-то в новостном фоне — набор для очень плохого сценария.

Но в этот раз природа будто ударила сильно, но издалека.