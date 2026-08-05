Хотя Латвия пока не присоединилась ни к одной из этих инициатив, Мелнис подчеркнул, что подобные оборонительные и наступательные возможности НВС будут необходимы.

«Необходимость получить средства противоракетной обороны существует. Поэтому нам придется решить, присоединяться ли к одной из программ и работать совместно с другими странами или самостоятельно искать, внедрять и выбирать, что закупать», — сказал министр.

По его словам, предстоит определить, что выгоднее: стать частью международного проекта, где можно перенимать опыт партнеров и, возможно, приобретать вооружение на более выгодных условиях, либо развивать эти возможности самостоятельно.