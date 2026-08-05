Как сообщает Sargs.lv, в Европе стартовали две крупные программы по созданию систем противоракетной обороны и дальнобойных вооружений.
Украина совместно с Данией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Испанией, Швецией и Великобританией сформировала коалицию по созданию системы противоракетной обороны от баллистических ракет. Ее цель — разработать независимую и экономически эффективную европейскую систему ПРО на базе комплекса-перехватчика Freyja, созданного украинской компанией Fire Point. Страны-участницы рассчитывают ввести эту систему в эксплуатацию уже в течение ближайшего года.
Параллельно в рамках Европейской инициативы по созданию дальнобойных ракет (ELSA), которую возглавляют Великобритания совместно с Францией, Германией, Польшей и Италией, планируется разработать крылатые и баллистические ракеты нового поколения с дальностью действия более 500 километров.
Хотя Латвия пока не присоединилась ни к одной из этих инициатив, Мелнис подчеркнул, что подобные оборонительные и наступательные возможности НВС будут необходимы.
«Необходимость получить средства противоракетной обороны существует. Поэтому нам придется решить, присоединяться ли к одной из программ и работать совместно с другими странами или самостоятельно искать, внедрять и выбирать, что закупать», — сказал министр.
По его словам, предстоит определить, что выгоднее: стать частью международного проекта, где можно перенимать опыт партнеров и, возможно, приобретать вооружение на более выгодных условиях, либо развивать эти возможности самостоятельно.
Министр отметил, что полномасштабная агрессия России против Украины наглядно показала, насколько опасны удары баллистическими ракетами. Из-за мирового дефицита ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 украинским силам становится все труднее отражать воздушные атаки противника. Если подобная агрессия будет направлена против Латвии, такие системы станут жизненно необходимыми для эффективной противовоздушной обороны.
«Такая потребность у нас, безусловно, будет, и об этом уже сейчас нужно говорить и думать», — подчеркнул Мелнис.
На вопрос о возможном присоединении Латвии к украинской коалиции по созданию противоракетной обороны министр ответил осторожно.
«Не хочу этого обещать, однако в ближайшее время нам вместе с командующим Национальными вооруженными силами предстоит тщательно проанализировать наши наиболее срочные потребности», — заявил он.
«Все это необходимо изложить на бумаге и оценить, чтобы понять, как двигаться к поставленной цели», — добавил министр.
Мелнис также подчеркнул, что наряду с созданием защиты от баллистических ракет Латвии необходимо развивать и собственные дальнобойные ударные возможности, чтобы, подобно Украине, иметь возможность воздействовать не только на вооруженные силы противника, но и на его экономику и устойчивость. В связи с этим будет проведена отдельная оценка необходимости приобретения крылатых и баллистических ракет.
«Нам необходимо искать средства для нанесения ударов на больших расстояниях, и это не только беспилотники, но и ракеты. Они обладают значительно большей эффективностью, и их гораздо сложнее перехватить», — отметил министр.
По его словам, возможности приобретения таких вооружений будут оцениваться совместно с партнерами, которые уже обладают подобными системами или занимаются их разработкой.
«Мы будем искать пути совершенствования своих возможностей, чтобы иметь возможность наносить ответные удары по противнику так же, как это сегодня делают украинцы», — заявил Мелнис.
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