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Пациенты выписываются из практик пожилых врачей: почему?

© LETA 30 июня, 2026 09:46

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В Латвии каждый третий семейный врач находится в пенсионном или предпенсионном возрасте, и в скором будущем нам придется найти несколько сотен врачей.

Например, в Екабпилсе половина из 14 семейных врачей находятся в пенсионном возрасте, а из 17 врачей в Айзкраукльском крае 11 уже пенсионеры.

Та же проблема в Салдусском крае, где работают 63% врачей пенсионного возраста, и в Ливанском, где 60% врачей старше 65 лет.

К счастью, дело не в том, что в стране совсем не хватает молодых семейных врачей и государство скупится на приеме резидентов в семейную медицину.

По специальности "семейный врач" количество мест в ординатуре, финансируемых из государственного бюджета, с учетом заметно стареющего населения было целенаправленно увеличено: с 14 мест в 2007 году до 50 мест в 2022 году и 55 мест в 2024 году. К сожалению, не все из них заполнены, например, из 48 мест, первоначально запланированных на 2025 год, пять остались пустыми.

Из-за низкого интереса в ординатуре в 2024 году было заполнено только 37 из 55 мест, но и это немало. Однако молодые семейные врачи хотят работать в основном в Риге и Рижском регионе, то есть преимущества, которые может предложить столица и которых нет в регионах, важнее, чем компенсация, которую платит государство семейным врачам в регионах.

Как рассказала семейный врач Сандра Силиня из Айзкраукле местной газете "Staburags", молодые специалисты не хотят работать в сельской местности, потому что "возможно, не знают, чем там заняться". Для них важно наличие поблизости школы, детского сада, возможностей для образования по интересам, а также работы для супруга.

Но бывают и ситуации, когда молодой врач хочет перенять практику вышедшего на пенсию семейного врача в регионе, но старшего врача не удается убедить уйти, и нет закона, который бы его к этому принудил.

"Я не хочу принижать старых семейных врачей, но когда приходит молодой врач, он говорит: нет, я ничего тебе не дам, и становится в позу", - говорит молодой семейный врач из Бауски Анце Бука.

По словам представителя Национальной службы здравоохранения Дайги Вулфы, пациенты выписываются из практик пожилых врачей, чтобы зарегистрироваться к более молодым специалистам. Есть практики, насчитывающие всего несколько сотен пациентов, самая маленькая - на 203 пациента - находится в Салдусе.

В настоящее время в регионах семейных врачей ищут только в четырех местах, то есть смена поколений еще в будущем, хотя и недалеком.

(Latvijas Avīze)

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