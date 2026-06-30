Дидзис спешит позвонить в финансовое учреждение, где ему сообщают, что после уведомления, направленного судебным приставом, было взыскано менее 130 евро. При обращении к конкретному государственному чиновнику выясняется, что компания Дидзиса не оплатила штраф за превышение скорости, зафиксированный фоторадаром.

Судебный пристав утверждает, что информация о принудительном удержании средств уже была отправлена ​​по электронной почте.

В свою очередь, ссылаясь на предыдущие телефонные разговоры, Дидзис утверждает, что получил официальный запрос не в пятницу, когда средства были задержаны, а во вторник утром следующей недели.

Действия судебного пристава — не причина, а следствие, говорит Ивета Крука, заместитель председателя Латвийского совета присяжных судебных приставов. Другими словами, все предыдущие попытки обратиться в компанию потерпели неудачу.

«Во-первых, следует отметить, что должник не предоставил вам точную информацию о том, когда ему было вручено уведомление об обязанности исполнения решения. Во-вторых, судебный пристав имеет право арестовать имущество должника на любом этапе исполнительного производства. В-третьих, следует подчеркнуть, что исполнительный документ поступает к судебному приставу только после истечения срока добровольного исполнения решения и неисполнения обязательств», — говорит Юрис Калниньш, присяжный судебный пристав.