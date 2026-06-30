Пансионы для русских, евреев, немцев: взморье царское и довоенное
В начале ХХ столетия на взморье (или, как его тогда называли, штранд) можно было уехать с вокзала Рига-2, который находился в районе нынешней улицы 13 Января. Слава курорта год от года росла - и незадолго до начала Первой мировой войны было открыто прямое железнодорожное сообщение Москва – Кемери! Но давайте заглянем на штранд начала прошлого столетия. А помогут нам в этом старые газеты и путеводители...
Река Лиелупе называлась тогда Аа, а первая взморская станция – теперешняя Лиелупе – Буллен. Как писал старинный путеводитель, «дач здесь немного и стоят они дорого». Следующая станция носила длиннющее название – Билдерлингсгоф. Нетрудно догадаться, что это нынешние Булдури.
В путеводителе читаем: «Местность отличается обилием соснового леса. Вдоль дюн тянется Мариинский парк, очень удобное место для прогулок…»
Взморье тогда разделялось как по социальному, так и по национальному признаку. Билдерлингсгоф был вотчиной немцев. В Майоренгофе – нынешнем Майори, который тогда находился в частной собственности барона ФИРКСА, - запрещалось селиться евреям.
Дзинтари именовались романтично – Эдинбург. По свидетельству современников, сюда приезжали люди богатые, искавшие увеселений и любовных интриг.
Дачники возле станции Эдинбург II (ныне она называется Дзинтари).
А вот что писал об Эдинбурге писатель Леонид Николаевич АНДРЕЕВ, отдыхавший на взморье в июле 1901-го: «...Аристократический уголок, немного скучный и сонный, дачи все собственные, женщины все породистые и красивые, мужчины все вежливые. Ездят все в первом классе и притом обязательно в отделении для некурящих...»
Поместье майора
Самым шумным, самым популярным поселком взморья был Майоренгоф. Необычна история названия поселка и станции. В середине ХVII века эта местность перешла в собственность барона Фиркса. Барон был майором в армии польского короля. Его поместье стали называть поместьем майора, а затем название распространилось на окрестную территорию.
Андреев пишет: «...Самый пестрый городок. Тут и крупная разноплеменная буржуазия, и разночинец, поставивший ребром последнюю сбереженную копейку, и так неведомо кто – просто люди, которые хотят и здоровья, и повеселиться, людей посмотреть и себя показать…»
Главной артерией поселка была, конечно же, улица Йоменская - средоточие рестораций, кафетериев, бакалейных лавок. К Дуббельну – так назывались когда-то Дубулты - улица Йоменская переходила в Рижскую.
Как курорт Дуббельн имеет старые традиции. Еще в первые десятилетия ХIХ века там отдыхали русские офицеры – участники кампании 1812 года. Была там и дача Михаила Богдановича БАРКЛАЯ–де-ТОЛЛИ.
Дуббельн любили и литераторы. Дача Ивана Александровича ГОНЧАРОВА находилась на тогдашней Господской улице, нынешней Гончарова; в советское время в этом месте был построен Дом творчества писателей. На концертах в Дуббельнском кургаузе частенько можно было увидеть и Николая Семеновича ЛЕСКОВА – известный писатель снимал дачу неподалеку, в Карлсбаде...
Родина латвийской клубники
Пумпури и Меллужи именовались тогда одним словом – Карлсбад. Правда, взморский Карлсбад был не чета знаменитому европейскому тезке: здесь отдыхали люди небогатые – учителя, пасторы, мелкие торговцы.
Путеводитель писал: «Дачи в Карлсбаде дешевы, но местность сыровата. Имеется парк, кургауз, аптека, рынок и несколько пансионов...»
Продавцы клубники у рынка в Карлсбаде, нынешнем Меллужи.
Последней станцией у моря, где в начале века снимали дачи, был Ассерн. Нетрудно догадаться, что так звучали когда-то нынешние Асари. Первые саженцы клубники на взморье появились именно здесь – их привез из Франции поданный этой страны некто КОРТЕЗЬЕ...
Как рекламировали взморье
О довоенном взморье многое можно узнать из раздела рекламы довоенной газеты «Сегодня". Где танцевали и какие конфеты любили, что курили и какой косметикой пользовались. Таких подробностей и в путеводителе не сыщешь.
Итак, рижское взморье, июнь 1938-го. Самые популярные рестораны только открыли сезон. О «Лидо» и «Корсо» лучше, чем в стихах (пусть и рекламных, не самых безупречных), не расскажешь:
"Вновь «Лидо» к жизни воскресает
И громогласно заявляет,
Что в «Лидо» дачники найдут
Вполне изысканный уют.
Что там опять полна программа
Прославленными номерами,
Что 101 аттракцион
На лето в «Лидо» приглашен.
Что в «Лидо» снова все сверкает,
Оркестр Альянского играет".
Популярный оркестр Миши АЛЬЯНСКОГО девять месяцев играл в столице - у «Отто Шварца» и в «Риме", а летом переезжал в Юрмалу.
"Корсо» брал другим - воздушными акробатами и «лучшими исполнителями испанских танцев» - «Лос цыгане Ванко".
"Оживилось снова взморье
С появленьем горожан,
И открыл сезон в «Майори"
"Корсо» - дансинг–ресторан".
"Дансинговать» можно было и в кафеюшках, работающих прямо на пляже...
Пансионы русские и еврейские
Пудру, крем, одеколон дачницы покупали у рижского парфюмера г-на БЕЛЬЧИКОВА, который с началом сезона открывал магазин в Майори, «чтобы в даме каждый атом был пропитан ароматом» (а вот это сказано неплохо).
О пансионах стихов не слагали. И правильно. Как можно поэтизировать то, что пансион г-жи МИРОНОВОЙ-СПИЦЫНОЙ приглашает только русскую публику, а пансион «Ницца» - еврейскую. Были пансионы для поляков, немцев. Национальная разобщенность была и до войны, что бы ни утверждали новые историки об «улманисовской Латвии". Старые объявления рассказывают больше, чем пухлые монографии.
С помощью газетных объявлений назначали рандеву.
"Господина, которого встретила на Турайдас, 9, буду ждать на Йомас, 22. Сегодня в 7 вечера".
Знакомились и традиционно.
"Друга жизни из рабочей среды от 45-60 лет ищет вдова 38 лет"...
Ищу место гувернантки
Но больше всего «взморских объявлений» - о поисках работы. Тут и «абсолвентка французских высших учебных заведений", готовая обучать французскому, и «барышня, ищущая место гувернантки к детям", и «молодой человек, с отличием окончивший русскую гимназию". Но берут только с рекомендациями от прежних работодателей. Даже в магазины игрушек.
«Требуется барышня с рекомендацией на взморье - в игрушечный магазин"...
Вредные букашки
Сдавали ли дачи? Конечно. Спросом пользовались жилища с удобствами. А ими в 1938 считались радио и электричество (это подчеркивалось в объявлениях). И… без клопов. Вредные букашки были бичом прежней Юрмалы.
"Клопов окончательно уничтожаю повышенным газом Nitrilin. Запах быстро исчезает. Безвредно для мебели и одежды. Полная гарантия…"
Узнают ли что-нибудь потомки о сегодняшнем взморье из рекламных объявлений? Визуальный ряд, как сказали бы профессионалы от рекламы, стал богаче. Но вот стихов о новом времени не пишут. А ведь как забавно прочитать:
"Природы дополняя виды,
На взморье к радости рижан
На Троицу открылось «Лидо» -
Шикарный взморский ресторан”...
Илья ДИМЕНШТЕЙН
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