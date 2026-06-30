Пансионы для русских, евреев, немцев: взморье царское и довоенное Важно «Вести» 30 июня, 2026 08:55 Важно

В начале ХХ столетия на взморье (или, как его тогда называли, штранд) можно было уехать с вокзала Рига-2, который находился в районе нынешней улицы 13 Января. Слава курорта год от года росла - и незадолго до начала Первой мировой войны было открыто прямое железнодорожное сообщение Москва – Кемери! Но давайте заглянем на штранд начала прошлого столетия. А помогут нам в этом старые газеты и путеводители...

Река Лиелупе называлась тогда Аа, а первая взморская станция – теперешняя Лиелупе – Буллен. Как писал старинный путеводитель, «дач здесь немного и стоят они дорого». Следующая станция носила длиннющее название – Билдерлингсгоф. Нетрудно догадаться, что это нынешние Булдури.

В путеводителе читаем: «Местность отличается обилием соснового леса. Вдоль дюн тянется Мариинский парк, очень удобное место для прогулок…»

Взморье тогда разделялось как по социальному, так и по национальному признаку. Билдерлингсгоф был вотчиной немцев. В Майоренгофе – нынешнем Майори, который тогда находился в частной собственности барона ФИРКСА, - запрещалось селиться евреям.

Дзинтари именовались романтично – Эдинбург. По свидетельству современников, сюда приезжали люди богатые, искавшие увеселений и любовных интриг.

Дачники возле станции Эдинбург II (ныне она называется Дзинтари).

А вот что писал об Эдинбурге писатель Леонид Николаевич АНДРЕЕВ, отдыхавший на взморье в июле 1901-го: «...Аристократический уголок, немного скучный и сонный, дачи все собственные, женщины все породистые и красивые, мужчины все вежливые. Ездят все в первом классе и притом обязательно в отделении для некурящих...»

Поместье майора

Самым шумным, самым популярным поселком взморья был Майоренгоф. Необычна история названия поселка и станции. В середине ХVII века эта местность перешла в собственность барона Фиркса. Барон был майором в армии польского короля. Его поместье стали называть поместьем майора, а затем название распространилось на окрестную территорию.

Андреев пишет: «...Самый пестрый городок. Тут и крупная разноплеменная буржуазия, и разночинец, поставивший ребром последнюю сбереженную копейку, и так неведомо кто – просто люди, которые хотят и здоровья, и повеселиться, людей посмотреть и себя показать…»

Главной артерией поселка была, конечно же, улица Йоменская - средоточие рестораций, кафетериев, бакалейных лавок. К Дуббельну – так назывались когда-то Дубулты - улица Йоменская переходила в Рижскую.

Как курорт Дуббельн имеет старые традиции. Еще в первые десятилетия ХIХ века там отдыхали русские офицеры – участники кампании 1812 года. Была там и дача Михаила Богдановича БАРКЛАЯ–де-ТОЛЛИ.

Дуббельн любили и литераторы. Дача Ивана Александровича ГОНЧАРОВА находилась на тогдашней Господской улице, нынешней Гончарова; в советское время в этом месте был построен Дом творчества писателей. На концертах в Дуббельнском кургаузе частенько можно было увидеть и Николая Семеновича ЛЕСКОВА – известный писатель снимал дачу неподалеку, в Карлсбаде...

Родина латвийской клубники

Пумпури и Меллужи именовались тогда одним словом – Карлсбад. Правда, взморский Карлсбад был не чета знаменитому европейскому тезке: здесь отдыхали люди небогатые – учителя, пасторы, мелкие торговцы.

Путеводитель писал: «Дачи в Карлсбаде дешевы, но местность сыровата. Имеется парк, кургауз, аптека, рынок и несколько пансионов...»

Продавцы клубники у рынка в Карлсбаде, нынешнем Меллужи.

Последней станцией у моря, где в начале века снимали дачи, был Ассерн. Нетрудно догадаться, что так звучали когда-то нынешние Асари. Первые саженцы клубники на взморье появились именно здесь – их привез из Франции поданный этой страны некто КОРТЕЗЬЕ...

Как рекламировали взморье

О довоенном взморье многое можно узнать из раздела рекламы довоенной газеты «Сегодня". Где танцевали и какие конфеты любили, что курили и какой косметикой пользовались. Таких подробностей и в путеводителе не сыщешь.

Итак, рижское взморье, июнь 1938-го. Самые популярные рестораны только открыли сезон. О «Лидо» и «Корсо» лучше, чем в стихах (пусть и рекламных, не самых безупречных), не расскажешь:

"Вновь «Лидо» к жизни воскресает

И громогласно заявляет,

Что в «Лидо» дачники найдут

Вполне изысканный уют.

Что там опять полна программа

Прославленными номерами,

Что 101 аттракцион

На лето в «Лидо» приглашен.

Что в «Лидо» снова все сверкает,

Оркестр Альянского играет".

Популярный оркестр Миши АЛЬЯНСКОГО девять месяцев играл в столице - у «Отто Шварца» и в «Риме", а летом переезжал в Юрмалу.

"Корсо» брал другим - воздушными акробатами и «лучшими исполнителями испанских танцев» - «Лос цыгане Ванко".

"Оживилось снова взморье

С появленьем горожан,

И открыл сезон в «Майори"

"Корсо» - дансинг–ресторан".

"Дансинговать» можно было и в кафеюшках, работающих прямо на пляже...

Пансионы русские и еврейские

Пудру, крем, одеколон дачницы покупали у рижского парфюмера г-на БЕЛЬЧИКОВА, который с началом сезона открывал магазин в Майори, «чтобы в даме каждый атом был пропитан ароматом» (а вот это сказано неплохо).

О пансионах стихов не слагали. И правильно. Как можно поэтизировать то, что пансион г-жи МИРОНОВОЙ-СПИЦЫНОЙ приглашает только русскую публику, а пансион «Ницца» - еврейскую. Были пансионы для поляков, немцев. Национальная разобщенность была и до войны, что бы ни утверждали новые историки об «улманисовской Латвии". Старые объявления рассказывают больше, чем пухлые монографии.

С помощью газетных объявлений назначали рандеву.

"Господина, которого встретила на Турайдас, 9, буду ждать на Йомас, 22. Сегодня в 7 вечера".

Знакомились и традиционно.

"Друга жизни из рабочей среды от 45-60 лет ищет вдова 38 лет"...

Ищу место гувернантки

Но больше всего «взморских объявлений» - о поисках работы. Тут и «абсолвентка французских высших учебных заведений", готовая обучать французскому, и «барышня, ищущая место гувернантки к детям", и «молодой человек, с отличием окончивший русскую гимназию". Но берут только с рекомендациями от прежних работодателей. Даже в магазины игрушек.

«Требуется барышня с рекомендацией на взморье - в игрушечный магазин"...

Вредные букашки

Сдавали ли дачи? Конечно. Спросом пользовались жилища с удобствами. А ими в 1938 считались радио и электричество (это подчеркивалось в объявлениях). И… без клопов. Вредные букашки были бичом прежней Юрмалы.

"Клопов окончательно уничтожаю повышенным газом Nitrilin. Запах быстро исчезает. Безвредно для мебели и одежды. Полная гарантия…"

Узнают ли что-нибудь потомки о сегодняшнем взморье из рекламных объявлений? Визуальный ряд, как сказали бы профессионалы от рекламы, стал богаче. Но вот стихов о новом времени не пишут. А ведь как забавно прочитать:

"Природы дополняя виды,

На взморье к радости рижан

На Троицу открылось «Лидо» -

Шикарный взморский ресторан”...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива