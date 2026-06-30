Впереди новые счетчики? Как теперь платить за воду

Латвийцы годами платят за воду, и не только за ту, которую использовали, - а значит, по счетчику, и еще за какие-то мифические кубометры, которые называются «разница между показаниями общедомового счетчика и суммой показаний квартирных счетчиков».

Экономисты, управляющие, политики годами рассуждают о том, откуда появляется «лишняя» вода в доме, периодически принимаются какие-то поправки к соответствующим законам и правилам Кабмина, но владельцы квартир и арендаторы по-прежнему получают ежемесячные коммунальные счета, где присутствует графа «коррекция воды» или позиция под другим деликатным грифом.

Сколько каждая семья переплатила за «лишнюю» воду? Те, кто экономит каждый стакан воды, вынуждены доплачивать такую же, а порой и бОльшую сумму за чью-то недоработку или даже мошенничество.

Появилась бы инициатива у какой-то партии – что делать с разницей воды, сразу бы ее рейтинг взлетел до небес...

На кого списать разницу?

Как показывает практика, сумма показаний всех квартирных счетчиков учета воды чаще всего не соответствует объему воды, реально потребленному всем домом, то есть всеми квартирами. И за эту воду кто-то должен платить. Кто? Тут нечего и голову ломать: конечно, жильцы!

В свое время после долгих дебатов об оплате лишней воды законодательно были приняты правила распределения излишков.

Оплата разницы возлагается на квартиры, в которых счетчики не установлены или вовремя не произведена верификация этих устройств. Так, правила Кабинета министров № 1013 гласят, что при наличии разницы между показаниями общедомового прибора и суммой квартирных счетчиков управляющий обязан произвести для жителей перерасчет расхода воды. И не только если вода ушла по неизвестным причинам, но и в том случае, когда «лишняя» вода образовалась в результате аварийной утечки или потребовалась в процессе общих ремонтных работ в доме.

Вместе с тем этот норматив предусматривает и «воспитательные» меры для тех, кто не соблюдает общепринятые правила для владельцев и нанимателей жилья. Разница воды между показаниями общедомового прибора и суммой квартирных счетчиков в доме или ее часть может быть распределена между собственниками квартир, которые:

* не предоставляли сведения о показаниях счетчика потребления воды или опаздывали с их сдачей не менее трех месяцев подряд;

* не установили в квартире счетчик потребления воды, или вовремя его не заменили, или не верифицировали в соответствии с правилами или решением сообщества собственников (верификация сейчас отменена);

* установили счетчик потребления воды с нарушением нормативных актов или решений сообщества собственников квартир;

* повторно не допустили представителей домоуправления для проверки счетчиков воды в квартире - несмотря на то, что заранее были предупреждены о проверке в письменной форме;

* повредили, сорвали или вообще не установили пломбы на местах соединения счетчиков, повредили счетчик;

* повторно не позволили управляющему или иному лицу, уполномоченному сообществом собственников квартир, установить, поменять или верифицировать счетчики потребления воды в квартире - несмотря на то, что, согласно решению сообщества собственников квартир, это входит в обязанности управляющего и он заранее предупредил об этом хозяина квартиры в письменной форме;

* не соглашались на внеочередную поверку счетчика, которую управляющий хотел провести за свой счет.

Это означает, что разница воды может быть распределена не между всеми квартирами, а между теми, которые не выполняли обязательные правила по содержанию приборов-водомеров и контактов с управляющим домом. Если в доме нашлись квартиры, хозяева которых нарушили общий порядок сдачи показаний или проверки счетчиков, то разницу в потреблении воды распределяют между ними...

Несогласные судятся

Однако такой порядок периодически оспаривается теми собственниками квартир, которым выпадает участь платить за всю воду в доме. И вопрос оплаты разницы перешел в судебные залы.

Конституционный суд (КС) рассмотрел дело «О соответствии подпункта 19.1.4 правил Кабинета министров № 1013 от 9 декабря 2008 года «Порядок, в котором собственник квартиры в многоквартирном жилом доме рассчитывается за услуги, связанные с использованием квартирной собственности» (в редакции, действовавшей с 1 октября 2013 года по 21 ноября 2019 года) статье 105 Сатверсме".

Рассматривалось заявление о правомерности распределения разницы в потреблении воды в порядке, указанном в правилах Кабмина (читайте выше). Заявления в Конституционный суд подал Рижский городской суд, в производстве которого находятся два гражданских дела о взыскании задолженности за управление многоквартирным жилым домом и полученные коммунальные услуги. В исковые требования также включена задолженность за разницу в потреблении воды, рассчитанную на основании оспариваемой нормы.

В заявлении указано, что оспариваемая норма возлагает на собственника квартиры обязанность оплачивать всю разницу в потреблении воды по дому. При этом при распределении этой разницы не учитываются дополнительные обстоятельства, которые могут быть причиной ее возникновения, а также не установлены максимальные нормы потребления воды.

В КС отметили, что лицо, не обеспечившее проверку установленных в его квартире счетчиков воды, обязано оплачивать фактически потребленный им объем воды. (Сейчас считается, что всю разницу.)

Рассмотрев различные ситуации, суд указал, что потери воды могут происходить и не по вине жильцов: утечки могут происходить не только из-за отсутствия счетчиков, некорректной работы этих устройств или каких-либо злонамеренных действий людей. Причиной могут быть ремонтные работы в системе водоснабжения, аварии или утечки воды из-за неудовлетворительного технического состояния водопроводной системы.

Оспариваемая норма отступает от принципов гражданского права, регулирующих взаимоотношения совладельцев имущества. КС признал, что содержащееся в оспариваемой норме ограничение основных прав является несоразмерным, а сама норма не соответствует Сатверсме.

Однако по этой норме ранее уже вступили в силу окончательные судебные решения. Признать ее недействительной с момента ее принятия невозможно, так как это может повлиять на доверие к государству и правовой системе. Но для защиты прав других лиц, находящихся в аналогичной ситуации, КС признал эту норму недействительной с момента нарушения основных прав в отношении ответчиков по гражданским делам, находящимся на рассмотрении Рижского городского суда, а также других лиц по гражданским делам, судебное разбирательство по которым еще не завершено...

Впереди – новые счётчики

Напомним, что верифицировать счетчики воды не нужно и жильцы могут продолжать использовать непроверенные приборы вплоть до 1 января 2027 года. Тогда товарищество собственников квартир должно будет решить, как оплачивать потребленную воду, - например, используя счетчики с функцией дистанционного считывания показаний или остаться в существующей системе, если это технически и экономически оправданно.

Для этого управляющему домом надо организовать проведение технико-экономической оценки, которая должна содержать информацию:

- о точной сумме затрат на внедрение и обслуживание дистанционной системы – соразмерны ли они с возможной экономией;

- об ожидаемых выгодах – более точный учет и меньшие потери воды;

- о возможных технических рисках – будут ли счетчики работать, если в будущем изменится поставщик услуг (открытый тип считывания данных).

Если удаленное считывание не подходит, жители могут оставить прежние счетчики или установить механические приборы нового поколения с более высокой точностью и защитой от манипуляций.

В некоторых домах, как сообщают читатели, управляющие домами уже вовсю готовятся к установке системы удаленного считывания. Поживем - увидим, как говорят философски настроенные владельцы квартир...

Оксана ПЕТРЕНКО