Кризис им. мясного павильона Центрального рынка: совет Rīgas namu подал в отставку

Исполнительный директор города Янис Ланге получил заявления обоих членов совета «Rīgas namu» об отставке с 30 июня. «Хочу поблагодарить совет за проделанную работу», — сказал исполнительный директор. (В свете кризиса вокруг мясного павильона звучит довольно извевательски, нет? – Press)

Исполнительный директор принял решение с 1 июля назначить в совет компании в качестве временных членов Иманта Паеглитиса и Роджера Григалиcа.

Как свидетельствует информация «Firmas.lv», Паеглитис входит в состав совета директоров SIA «Rīgas ūdens», а Григалис — в состав совета директоров AS «Latvenergo».

На третью должность члена совета директоров «Rīgas namu» проводится конкурс. В муниципалитете пояснили, что также будет организован конкурс на две должности членов совета, на которые назначены временные члены.

Как уже сообщалось, после оценки технического состояния и безопасности здания мясного павильона Рижского центрального рынка Государственное управление строительного надзора (BVKB) приняло решение с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации.

Решение принято на основании заключения по результатам технического осмотра здания, в котором установлено, что в опорных узлах несущих стальных ферм арочной крыши Мясного павильона развились значительные коррозионные повреждения.

В отдельных местах обнажения конструкций наблюдается активная коррозия металла, которая в течение длительного времени существенно снизила несущую способность элементов конструкции. В несущих конструкциях отдельных зданий обнаружены трещины и деформации, сообщило BVKB.

Мэр Риги Виестур Клейнбергс (Прогрессивные, на фото слева) поручил Ланге проверить действия руководства компании SIA «Rīgas nami», управляющей Рижским центральным рынком, в связи с Мясным павильоном.

В настоящее время для продавцов мяса на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах. В свою очередь, со следующего года планируется переселить продавцов мяса в бывший павильон «Сакню», до этого приведя павильон в соответствие с требованиями: отремонтировав пол, наладив инженерные коммуникации, установив холодильники и выполнив другие работы.