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Простые способы сохранить летом прохладу в доме

Редакция PRESS 29 июня, 2026 20:20

Всюду жизнь 0 комментариев

Когда температура воздуха повышается, поддерживать комфортные условия дома становится непросто, особенно тем, кто проводит много времени в помещениях. Однако есть несколько простых способов уменьшить влияние жары с помощью несложных решений, которые уже доступны дома или требуют лишь небольших изменений.

Один из самых эффективных способов защитить дом от перегрева – ограничить доступ прямых солнечных лучей в комнаты. Шторы и жалюзи помогают поддерживать комфортную температуру, при этом более плотные портьеры дают более надежную защиту от жарких солнечных лучей.

“Сотовые жалюзи не только обеспечивают приватность и позволяют регулировать уровень освещенности – благодаря своей структуре они удерживают воздух между окном и комнатой, создавая изоляционный слой, который уменьшает теплообмен. Это помогает поддерживать более комфортную температуру круглый год, сохраняя прохладу летом и тепло зимой”, – отмечает руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.

В течение дня шторы или жалюзи на окнах, выходящих на солнечную сторону, рекомендуется держать закрытыми. Комнатные растения на подоконниках также могут частично защитить помещение от солнечных лучей.

Когда вечером или ранним утром температура падает, стоит открыть окна, чтобы впустить в дом прохладный воздух и естественным образом освежить помещение.

Выбирайте материалы, которые помогают регулировать температуру

Тем, кому в жаркую погоду трудно хорошо выспаться, повысить комфорт во время сна поможет постельное белье из натуральных материалов.

Хлопок, вискоза и лиоцелл хорошо впитывают влагу и помогают поддерживать приятную, ровную температуру. Лен отлично пропускает воздух и обладает высокой теплопроводностью, благодаря чему летом помогает сохранять прохладу, а зимой – тепло.

“Дополнительного эффекта регулирования температуры можно достичь с помощью наматрасников и наволочек из материалов с терморегулирующими свойствами. Некоторые эргономичные подушки также имеют охлаждающую сторону, которая обеспечивает ощущение свежести и прохлады в теплые ночи”, – добавляет дизайнер интерьеров.

Не забывайте охлаждаться сами и заботиться о своих питомцах

Когда температура воздуха повышается, особенно важно сохранять ощущение свежести – как для собственного комфорта, так и для хорошего самочувствия. Пейте достаточно воды в течение дня, чтобы восполнять потерю жидкости из-за потоотделения и поддерживать естественные процессы терморегуляции тела.

Держите под рукой прохладные напитки, добавляйте больше кубиков льда в воду или в домашний лимонад, а также отдавайте предпочтение легкой пище, которая легко усваивается и хорошо подходит для жаркой погоды. Значительно улучшить самочувствие могут простые способы: прикладывайте к коже охлажденные влажные полотенца, держите рядом емкость со льдом или используйте замороженные бутылки с водой, чтобы быстро охладиться в самые жаркие дни.

Не забывайте и о своих пушистых питомцах. В жаркую погоду животным сложнее регулировать температуру тела, поэтому им всегда должна быть доступна свежая вода и прохладное место в тени. Добавьте в миску с водой несколько кубиков льда или предложите питомцу замороженное лакомство – это поможет ему охладиться и избежать обезвоживания. Влажное полотенце, охлаждающий коврик или легкое опрыскивание прохладной водой также помогут питомцу легче перенести самое жаркое время дня.

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