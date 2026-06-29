Группа лебедей с птенцами обитает именно на этом побережье, и вот кому-то пришла в голову гениальная идея проехать прямо над ними? Забавно, правда... Это не слишком далеко от берега.

Обычно на таком расстоянии мой муж купается. Слава Богу, не в этот раз! Если этот мотоциклист не заметил этих лебедей, то заметил бы голову, плавающую в воде? Что вы об этом думаете?» — спрашивает женщина.

Комментаторы, мягко говоря, возмущены:

-Вот так выглядят люди, которым Бог или генетика не даровали мудрости

-Я сам катаюсь на водном мотоцикле, но чтобы придумать такую глупость, нужно иметь очень мало мозгов!

-Роя — небольшой населённый пункт, где все знают друг друга. В том числе и то, кому принадлежит этот гидроцикл и насколько адекватен его водитель. Несложно провести беседу и сообщить в Государственную полицию, чтобы она отреагировала. Даже если все документы в порядке, безрассудное поведение на воде, угрожающее безопасности других, недопустимо.

...Большинство комментаторов призывают женщину обратиться в полицию, сожалея, что она не сделала это сразу.

-Страна лесорубов… Тот, кто снимал, мог вызвать полицию со всеми доказательствами и конфисковать транспортные средства. Это было бы справедливо и правильно, - ппишет один их пользователей.

-В данный момент государство и закон должны проявить себя, наказав разрушителей природы и нарушителей. Хотя государство — это мы сами, мы должны действовать без пощады по отношению к тем, кто проявляет неуважение, в том числе к вандалам и хулиганам, наносящим ущерб природе.