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Герои в Рое: удалец на водном мотоцикле проехался лебедям по головам. А если бы там был пловец? (ВИДЕО) (4)

Редакция PRESS 29 июня, 2026 21:04

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«Герои в Рое! Я в шоке от увиденного, сижу тихо на берегу моря, погруженная в свои мысли. И вот такая картинка! Поймите, я очень люблю активный отдых и, если честно, не являюсь любительницей природы, но это даже мне показалось безумием.

Группа лебедей с птенцами обитает именно на этом побережье, и вот кому-то пришла в голову гениальная идея проехать прямо над ними? Забавно, правда... Это не слишком далеко от берега.

 Обычно на таком расстоянии мой муж купается. Слава Богу, не в этот раз! Если этот мотоциклист не заметил этих лебедей, то заметил бы голову, плавающую в воде? Что вы об этом думаете?» — спрашивает женщина.

Комментаторы, мягко говоря, возмущены:

-Вот так выглядят люди, которым Бог или генетика не даровали мудрости

-Я сам катаюсь на водном мотоцикле, но чтобы придумать такую глупость, нужно иметь очень мало мозгов!

-Роя — небольшой населённый пункт, где все знают друг друга. В том числе и то, кому принадлежит этот гидроцикл и насколько адекватен его водитель. Несложно провести беседу и сообщить в Государственную полицию, чтобы она отреагировала. Даже если все документы в порядке, безрассудное поведение на воде, угрожающее безопасности других, недопустимо.

...Большинство комментаторов призывают женщину обратиться в полицию, сожалея, что она не сделала это сразу.

-Страна лесорубов… Тот, кто снимал, мог вызвать полицию со всеми доказательствами и конфисковать транспортные средства. Это было бы справедливо и правильно, - ппишет один их пользователей.

-В данный момент государство и закон должны проявить себя, наказав разрушителей природы и нарушителей. Хотя государство — это мы сами, мы должны действовать без пощады по отношению к тем, кто проявляет неуважение, в том числе к вандалам и хулиганам, наносящим ущерб природе.

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Комментарии (4)
Комментарии (4)

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