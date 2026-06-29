Всего +27 и уже «сильная жара» и жёлтое предупреждение? Погода на завтра

В Риге температура воздуха повысится до +27 градусов. Предупреждение будет в силе завтра с 13:00 до 21:00.
Во время сильной жары люди чаще, чем обычно, выбирают отдых у воды, что повышает риск потенциальных несчастных случаев.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре во вторник в Риге.
В Риге температура воздуха повысится до +27 градусов. Предупреждение будет в силе завтра с 13:00 до 21:00.
Во время сильной жары люди чаще, чем обычно, выбирают отдых у воды, что повышает риск потенциальных несчастных случаев.
«Герои в Рое! Я в шоке от увиденного, сижу тихо на берегу моря, погруженная в свои мысли. И вот такая картинка! Поймите, я очень люблю активный отдых и, если честно, не являюсь любительницей природы, но это даже мне показалось безумием.
«Герои в Рое! Я в шоке от увиденного, сижу тихо на берегу моря, погруженная в свои мысли. И вот такая картинка! Поймите, я очень люблю активный отдых и, если честно, не являюсь любительницей природы, но это даже мне показалось безумием.
Есть тексты, которые читаешь с ощущением, будто открыл потерянную главу Джека Лондона. Те же бесконечные пространства, тот же азарт человека, решившего испытать себя не в уютной истории, а в географии; те же комары размером с политическую программу, те же зимовки в лесных хижинах, тяжелый труд, случайные товарищи, отчаянные авантюры и странное счастье, возникающее лишь там, где цивилизация еще не успела все объяснить и упорядочить. Только действие происходит не на Клондайке, а в Канаде, и герои его - русские эмигранты, реальные сибиряки, инженеры, батраки, охотники... Искатели новой судьбы.
Есть тексты, которые читаешь с ощущением, будто открыл потерянную главу Джека Лондона. Те же бесконечные пространства, тот же азарт человека, решившего испытать себя не в уютной истории, а в географии; те же комары размером с политическую программу, те же зимовки в лесных хижинах, тяжелый труд, случайные товарищи, отчаянные авантюры и странное счастье, возникающее лишь там, где цивилизация еще не успела все объяснить и упорядочить. Только действие происходит не на Клондайке, а в Канаде, и герои его - русские эмигранты, реальные сибиряки, инженеры, батраки, охотники... Искатели новой судьбы.
Когда температура воздуха повышается, поддерживать комфортные условия дома становится непросто, особенно тем, кто проводит много времени в помещениях. Однако есть несколько простых способов уменьшить влияние жары с помощью несложных решений, которые уже доступны дома или требуют лишь небольших изменений.
Когда температура воздуха повышается, поддерживать комфортные условия дома становится непросто, особенно тем, кто проводит много времени в помещениях. Однако есть несколько простых способов уменьшить влияние жары с помощью несложных решений, которые уже доступны дома или требуют лишь небольших изменений.
В связи с кризисом в мясном павильоне Рижского центрального рынка совет компании «Rīgas namu» подал в отставку, как стало известно агентству LETA из Рижской думы.
В связи с кризисом в мясном павильоне Рижского центрального рынка совет компании «Rīgas namu» подал в отставку, как стало известно агентству LETA из Рижской думы.
Русскоязычная жительница Риги Наталия на своей странице в Facebook поделилась занятной историей об использовании госязыка.
Русскоязычная жительница Риги Наталия на своей странице в Facebook поделилась занятной историей об использовании госязыка.
Вечерний рейс Ryanair из Риги в Малагу обернулся серьезным испытанием для пассажиров. Из-за агрессивного поведения пары, находившейся, по словам очевидцев, в состоянии сильного алкогольного опьянения, самолет был вынужден совершить незапланированную посадку в Мадриде, сообщает портал Jauns.lv.
Вечерний рейс Ryanair из Риги в Малагу обернулся серьезным испытанием для пассажиров. Из-за агрессивного поведения пары, находившейся, по словам очевидцев, в состоянии сильного алкогольного опьянения, самолет был вынужден совершить незапланированную посадку в Мадриде, сообщает портал Jauns.lv.