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Всего +27 и уже «сильная жара» и жёлтое предупреждение? Погода на завтра

© LETA 29 июня, 2026 20:51

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Фото press.lv

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре во вторник в Риге.

В Риге температура воздуха повысится до +27 градусов. Предупреждение будет в силе завтра с 13:00 до 21:00.

Во время сильной жары люди чаще, чем обычно, выбирают отдых у воды, что повышает риск потенциальных несчастных случаев.

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