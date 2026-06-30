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Последствия жары почувствовали крупнейшие больницы: и что там?

© LETA 30 июня, 2026 09:14

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Жаркая погода многих радует, но, к сожалению вызывает проблемы со здоровьем у детей, пожилых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. В больницы также поступают пациенты с обезвоживанием.

Поэтому врачи напоминают, что в жаркий день следует избегать прямых солнечных лучей и всегда иметь при себе бутылку воды.

В отделениях неотложной помощи крупнейших больниц Латвии сейчас тоже очень жарко. Как рассказал кардиолог Марис Лапшовс, врач-ординатор Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша, в его смену в больницу поступил пациент с инфарктом.

Он призвал людей уделять повышенное внимание своему здоровью, как только они почувствуют боль или головокружение. Если вы не можете справиться самостоятельно, следует позвонить в Службу неотложной медицинской помощи.

"Те, у кого много заболеваний, сильнее всего ощущают [жару]. Сердечная недостаточность, высокое давление, почечная недостаточность, диабет. Им действительно стоит задуматься", - сказал врач.

В свою очередь, сосудистый хирург профессор Дайнис Криевиньш напомнил, что в жаркую погоду необходимо пить в два раза больше жидкости, чем в повседневной жизни. Обезвоженные пациенты попадали и в отделение неотложной медицины Рижской Восточной клинической университетской больницы.

"По мере увеличения потери жидкости ухудшаются проблемы со здоровьем. У нас есть пациенты, состояние которых быстро улучшается после введения дополнительной жидкости", - сказал заведующий отделением Алексей Вишняков.

Как сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, в жаркую погоду вызовы в основном аналогичные: "Вызовы, на которые реагируют врачи, серьезные. Большинство ситуаций похожи. Маленькие дети, взрослые, которые долго находились рядом с водоемами. Без головных уборов. Без жидкости. Люди в невентилируемых помещениях. Избегайте прямых солнечных лучей с 11 до 16 часов. Пейте воду часто. И обязательно убедитесь, что ваши пожилые близкие в порядке".

(Lsm.lv)

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