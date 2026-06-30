Шпионил в пользу российской военной разведки: латвиец приговорён к 5 годам

Согласно обвинению, данное лицо с 2016 по 2025 год, руководствуясь идеологическими мотивами, добровольно сотрудничало с ГРУ и по его заданию незаконно собирало и напрямую передавало российской разведке сведения об аэродроме "Спилве", об условиях приобретения в Латвии предоплаченных карт мобильной связи, о военно-политических событиях в стране, о помощи Украине, о деятельности НАТО, а также о других актуальных событиях в оборонной сфере, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Такими действиями данное лицо создало угрозу интересам безопасности Латвии, в том числе внутренней безопасности государства и его обороноспособности.

Лицо, руководившее шпионажем, установлено, и в отношении него выделен новый уголовный процесс.

Обвиняемый был задержан в ночь на 18 октября 2025 года. В качестве меры пресечения к нему был применен арест.