«Клубничная» Луна над Латвией: видели?

Это одно из самых красивых июньских астрономических явлений: спутник Земли находился очень низко над горизонтом, поэтому многим показался необычно большим.

Название этого явления связано как с цветом Луны, так и с началом клубничного сезона: в прошлом в это время североамериканские индейские племена начинали сбор дикой клубники.

Пик «Клубничной Луны» (июньского полнолуния) пришелся на ночь с 29 на 30 июня. Однако сам полный цикл полнолуния длится около трех дней, поэтому визуально полной и яркой она будет еще примерно 1-2 дня (до 1-2 июля), после чего начнет убывать.

Полнолуние этого года совпадает с периодом белых ночей, из-за чего спутник Земли кажется особенно низким и живописным на латвийском горизонте.

Кто не успел увидеть - ещё есть пара ночей...

Информация подготовлена при помощи ИИ