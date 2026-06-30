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«Клубничная» Луна над Латвией: видели?

Редакция PRESS 30 июня, 2026 10:04

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В ночь с 29 на 30 июня жители Латвии могли наблюдать первое полнолуние астрономического лета, известное как Клубничная Луна.

Это одно из самых красивых июньских астрономических явлений: спутник Земли находился очень низко над горизонтом, поэтому многим показался необычно большим.

Название этого явления связано как с цветом Луны, так и с началом клубничного сезона: в прошлом в это время североамериканские индейские племена начинали сбор дикой клубники. 

Пик «Клубничной Луны» (июньского полнолуния) пришелся на ночь с 29 на 30 июня. Однако сам полный цикл полнолуния длится около трех дней, поэтому визуально полной и яркой она будет еще примерно 1-2 дня (до 1-2 июля), после чего начнет убывать. 

Полнолуние этого года совпадает с периодом белых ночей, из-за чего спутник Земли кажется особенно низким и живописным на латвийском горизонте. 

Кто не успел увидеть - ещё есть пара ночей...

Информация подготовлена при помощи ИИ

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