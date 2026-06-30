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Подруга или ловушка: 4 признака дружбы, из которой потом трудно выбраться

Редакция PRESS 30 июня, 2026 10:30

Всюду жизнь 0 комментариев

Иногда самая опасная дружба выглядит совсем не как скандал в сериале. Никто не бьёт посуду, не пишет драматичные сообщения ночью и не объявляет войну вслух.

Просто рядом есть человек или компания, после которых вы всё чаще чувствуете себя меньше, глупее, виноватее и странно одиноко. Хотя формально это всё ещё называется дружбой.

Исследователи, изучавшие истории студентов, которые были в токсичных дружеских компаниях или недавно из них вышли, заметили повторяющуюся вещь: многие понимают, что происходило, только когда уже почти невозможно просто встать и уйти.

Первый признак звучит почти обидно просто. Человек остаётся не потому, что ему хорошо, а потому, что так страшнее быть одному. Даже плохая компания кажется лучше полной невидимости. В таких историях людей могли исключать из разговоров, подкалывать, использовать как удобную мишень, но они всё равно держались за группу. Ведь там хотя бы кто то замечал их присутствие.

Второй признак ещё тише. Такая дружба редко ломает человека одним большим взрывом. Она выматывает мелочами. Сегодня пассивная агрессия, завтра странное молчание, потом шутка при всех, потом ощущение, что тебя позвали только потому, что нужен лишний человек.

И в какой то момент человек уже не спрашивает: “Почему со мной так обращаются?” Он спрашивает: “Может, я сам всё порчу?”

Одна из участниц исследования призналась, что понимала: с ней обращаются неправильно. Но всё равно думала, что проблема, возможно, в ней. Вот тут и начинается самый неприятный фокус. Человек уже сомневается не в чужом поведении, а в собственном праве обижаться.

Третий признак особенно коварный. Чем ближе была дружба, тем сложнее из неё выйти. Общие секреты, старые разговоры, признания, слабые места, неловкие истории, которые человек рассказывал, когда доверял. Всё это не исчезает, если отношения портятся.

Иногда именно близость становится крючком. Тот, кто хорошо знает ваши слабые места, может очень точно на них нажимать.

Четвёртый признак почти кинематографичный. Выход часто начинается не с громкого решения, а с маленькой фразы со стороны. Кто то вдруг говорит: “Ты вообще то добрая”, “с тобой нормально”, “почему они так с тобой разговаривают?”

И человек на секунду замирает, потому что давно не слышал себя в нормальном описании.

В одной из таких историй участница рассказала, что однокурсница назвала её доброй. И это оказалось почти шоком. Не потому, что фраза была особенной. А потому, что за время токсичной дружбы она успела отвыкнуть думать о себе так.

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