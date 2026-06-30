Ученые представили карту 2100 года: некоторые страны полностью исчезнут

В течение XX века уровень моря поднимался в среднем на 1,4 мм в год. Однако в период с 2006 по 2015 год этот показатель увеличился до 3,6 мм в год. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) прогнозирует, что к началу следующего столетия уровень моря будет как минимум на 0,3 метра выше, чем в 2000 году.

По оценкам климатологов, к 2100 году уровень моря поднимется на 40-63 см. Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Nature Communications, предупреждает, что до 250 миллионов человек могут непосредственно ощутить на себе последствия этих изменений.

Наиболее уязвимыми являются островные государства с самым низким уровнем моря. Мальдивы, архипелаг из 1200 островов и с населением 540 000 человек, в среднем находятся всего в одном метре над уровнем моря. По данным Союза ученых, повышение уровня моря на 45 см уничтожит 77% территории страны.

Кирибати, средняя высота которой над уровнем моря составляет 1,8 метра, может потерять две трети своей площади, если уровень моря поднимется на 0,9 метра. Некоторые исследования предполагают, что обе страны просто окажутся затопленными.

Масштаб угрозы в Тихом океане еще больше: по данным Сети науки и развития, около 3 миллионов островитян проживают в пределах 10 километров от побережья и могут быть вынуждены эвакуироваться к концу столетия.

Этот процесс уже наблюдается на Соломоновых островах — исследование 2016 года зафиксировало исчезновение пяти островов и отступление береговой линии еще шести островов.

Среди крупнейших стран больше всего пострадает Китай, где под угрозой окажутся 43 миллиона человек. За ним следуют Бангладеш (32 миллиона) и Индия (27 миллионов). Но наиболее показательным примером является Джакарта, столица Индонезии, которая ежегодно опускается на 5-10 см из-за чрезмерной откачки грунтовых вод, и в сочетании с повышением уровня моря значительная часть города может оказаться под водой к 2050 году.

Индонезия уже переносит свою столицу в Нусантару на острове Борнео, в 2000 км от Джакарты. Дакка, Лагос и Бангкок также находятся под угрозой переноса.

В то же время, как отметил профессор Герд Маселинк из Плимутского университета, способность строить и поддерживать защитные сооружения не менее важна, чем масштабы самой угрозы. Пример Нидерландов, где значительная часть страны уже находится ниже уровня моря , демонстрирует, что соответствующая инфраструктура может существенно ограничить ущерб.

...Кстати, латвийские ученые тоже бьют тревогу: Балтийское море медленно, но верно наступает на берег...