Часть владельцев eID-карт смогут использовать eParaksts по-новому: кто и как?

Для части владельцев eID-карт изменится техническая сторона создания eParaksts. Менять саму карту не потребуется — документы по-прежнему можно будет подписывать с помощью eID-карты и прежних PIN-кодов. LVRTC обещает отдельно уведомить пользователей о новом порядке.

«Хочу особо подчеркнуть и призвать жителей быть бдительными. Массовые информационные кампании такого рода нередко используют и злоумышленники. Не исключено, что кто-то может прислать фишинговое письмо с призывом произвести какие-то изменения. Помните: ни сейчас, ни в декабре жителям ничего делать не нужно. Никакие коды нигде вводить не надо — все произойдет автоматически», — рассказала представитель LVRTC Винета Спругайне.

Сам порядок подписания немного изменится, поэтому владельцы затронутых карт получат инструкцию. Новое решение планируется разработать до конца августа, после чего последуют тестирование и аудит.

Как сообщалось ранее, почти у 350 тысяч человек имеются удостоверения личности, встроенный чип которых больше не будет пригоден для создания квалифицированной электронной подписи. Соответственно с этим разрабатывается новинка...