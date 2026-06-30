Тень путинизма накрывает Латвию: Pietiek разложил по полкам речь генпрокурора Мейстерса

На мгновение действительно возник вопрос: неужели в Латвии уже наступила такая ситуация, что российское вторжение уже у самой границы, и государство готовится к чрезвычайному режиму, в котором демократические свободы становятся помехой? Или же произошло нечто гораздо более простое и в то же время гораздо более опасное — генеральный прокурор Армин Мейстерс высказался настолько откровенно, что за фразами о «национальной безопасности» начинают просвечивать скелет авторитарного мышления и страх, порожденный политической некомпетентностью.

Ведь если в публичном информационном пространстве нет четких данных о непосредственной военной угрозе со стороны России, которая требовала бы введения военного положения, то запугивание общества и риторика об ограничении свобод уже не выглядят как ответственная политика государственной обороны. Это начинает выглядеть как политическое саморазрушение или неспособность должностного лица понять, где заканчивается борьба с преступностью и где начинается борьба с обществом.

Демократию разрушают фразой «речь здесь не идет о правах личности»

Опасения по поводу информационного пространства не выдуманы. Дезинформация, язык ненависти, дезориентация общества и интересы стран-агрессоров — это реальные вызовы. Однако политически решающим является не сам факт существования дезинформации. Решающим является предлагаемое решение. И в тот момент, когда в качестве решения называются задержание людей, их изоляция от общества и ликвидация всех возможностей распространения информации, решение проблемы превращается в инстинкт авторитарного государства.

Такой подход провозглашает свободу слова «абсолютным произволом», требует «быстрой, эффективной реакции» и предлагает в отношении определённых лиц прибегать не к тщательной правовой оценке, а к изоляции и уничтожению их публичного голоса. Это уже не дискуссия об ограничении дезинформации в правовом государстве. Это фантазия государственной власти об очищении общества от «неправильных» мнений.

Такая логика опасна не потому, что она говорит о защите государства, а потому, что предлагает защищать государство методами, которые сами по себе уничтожают демократическое государство. Суть демократии не в том, что все говорят правильно. Суть демократии в том, что власть не должна присваивать себе монополию на определение, какие мысли обществу разрешены, а кого следует изолировать из-за его мыслей.

Свобода слова — это не декорация для мирных времен. Это система защиты общества. Она позволяет выявлять коррупцию, некомпетентность, ошибки власти, произвол институтов, политическое лицемерие и реальные расколы в обществе. Если свобода слова «выявляет беспорядок», проблема не в свободе слова. Проблема в самом беспорядке. Авторитарный человек всегда путает диагноз с болезнью: он видит конфликт в обществе и делает вывод, что нужно заглушить саму видимость конфликта. Демократ видит тот же конфликт и делает вывод, что нужно исправить недостатки общества, власти и институтов.

Речь здесь не идёт о безобидном преувеличении. Это политический алгоритм: сначала свободу слова называют произволом, затем критику связывают с интересами агрессивной страны, затем критиков превращают в системную угрозу, после чего требуют быстрой реакции, затем людей изолируют, а в конце лишают их возможности высказываться. Это путь авторитаризма от «защиты общества» к его подчинению.

Свобода — это не произвол, а государственная монополия на истину — начало диктатуры

(Далее автор приводит цитаты из речи генпрокурора и свои комментарии к ним).

1. «Свобода слова превратилась в абсолютный произвол» — эта фраза является манипуляцией, а не диагнозом

Утверждение о том, что свобода слова якобы превратилась в «абсолютную произвольность», является политически ядовитым, поскольку заставляет общество воспринимать свободу как беспорядок. В тот самый момент, когда свобода слова определяется как «беспорядок», путь к репрессиям уже открыт. Если свобода — это беспорядок, то её ограничение начинает выглядеть как восстановление порядка. Если говорящий является «дезинформатором», его изоляция преподносится как санитарная мера. Если критика «идет на пользу стране-агрессору», критик уже не является гражданином — он становится источником угрозы.

Однако в демократической системе свобода слова — это не произвол. Произвол — это власть без границ. Свобода слова действует в правовом поле: угрозы, прямое подстрекательство к насилию, клевета, конкретные уголовные правонарушения и противоправные действия уже подлежат урегулированию с помощью закона. Проблема начинается там, где государство не доказывает конкретное правонарушение, а создаёт политическую категорию — «дезинформатор», «чёрный пиар», «действует против интересов государства» — и начинает использовать эту категорию против человека в целом.

Утверждение об «абсолютном произволе» создает иллюзию чрезвычайной ситуации, требующей экстремальных решений. В такой конструкции границы определяются сверху, со стороны власти, а не в рамках демократического, правового процесса. Сначала создается паника, а затем паника используется как повод для урезания прав.

2. «Каждый может говорить, что хочет» — это не кризис демократии, это суть демократии

Осуждение ситуации, когда «каждый может говорить, что хочет и о ком угодно», раскрывает авторитарное представление об обществе. Человек воспринимается не как гражданин, способный оценивать, сравнивать, спорить и ошибаться, а как опасный ребёнок, который ещё не вырос до свободы. Это патерналистская политика: власть как воспитатель, общество как несовершеннолетний объект.

В демократии человек не является учеником государства. Человек — источник политической власти. Гражданин имеет право критиковать должностных лиц, подвергать сомнению политические решения, ошибаться, преувеличивать, иронизировать, сердиться, требовать доказательств и не доверять власти. Это не дефект демократии. Это процесс дыхания демократии. Общество, в котором люди боятся подвергать сомнению «любое решение» и «любой политический процесс», не является зрелой демократией. Это пространство покорности.

Именно подвергание сомнению государственных решений и политических процессов является основой демократического контроля. Если подвергание сомнению решений квалифицируется как работа на интересы страны-агрессора, то фактически криминализируется сама суть демократического участия. Это опасный переход: от борьбы с конкретной ложной информацией к подозрительному отношению к критике как таковой.

Здесь прослеживается переход от контроля над содержанием к контролю над мышлением. Системная интерпретация позволяет перейти от борьбы с конкретной новостью к борьбе со всем публичным дискурсом, не соответствующим господствующему нарративу. Авторитаризм редко начинается с фразы «запретим критику». Он начинается с фразы «критика дезориентирует общество».

3. «Если критика становится системой, это дезинформация» — нечеткое определение как инструмент репрессий

Особенно опасен критерий, согласно которому критика, высказывания или осуждение могут превратиться в «систему», «повседневность», «без оснований и углубления», и тогда это якобы дезинформация. Это определение не является юридически точным. Она политически удобна. Что такое «система»? Сколько раз можно критиковать министра, партию, прокуратуру, суд, СМИ, президента, правительство? Кто определяет, является ли критика «безосновательной»? Государственный чиновник? Прокурор Мейстерс? Глава полиции Рукс? Секретная комиссия?

Именно здесь и кроется суть диктатуры: неясная норма порождает страх. Четкий закон регулирует конкретные действия. Неясная норма регулирует поведение человека в целом, поскольку никто уже не знает, в какой момент он будет признан «системным дезинформатором». Человек начинает самоцензурироваться. Редакция начинает вычеркивать острые вопросы. Активист отказывается от публикации. Гражданин не оставляет комментарий. Государство пока никого не арестовало, но общество уже начинает замолкать.

В правовой демократии ограничения свободы слова могут существовать только в том случае, если они закреплены законом, преследуют законную цель и являются необходимыми и соразмерными. Статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах предусматривает, что любое ограничение свободы выражения мнения должно оцениваться в соответствии с этой логикой. Против этого критерия нельзя выдвигать эмоциональные конструкции: «система», «чёрный бизнес», «страна-агрессор», «анархия».

Это не язык права. Это язык репрессий.

4. «Направлять действия против конкретных лиц» — момент, когда государство начинает охотиться за человеком, а не за правонарушением

Самое существенное здесь — даже не призыв удалить контент. Самое важное — это призыв искать «закономерности» и выступать против «конкретных лиц», которые якобы действуют против интересов государства. Это означает, что внимание переносится с конкретного высказывания на конкретного человека. Демократическая правовая система спрашивает: что сделал человек, какой закон нарушен, какие доказательства, какая соразмерная санкция? Авторитарная система спрашивает: кто этот человек, кому он служит, какой нарратив он распространяет, в какую группу он вписан?

Этот переход опасен, поскольку позволяет превратить человека в проблему. Если человек сам становится «источником дезинформации», государство может перестать бороться с конкретным правонарушением. Оно начинает бороться с публичным существованием человека. Поэтому решением уже не является отзыв, судебный процесс или оценка конкретного содержания, а изоляция и ликвидация всех возможностей распространения информации.

Так создаётся образ «врага государства»: человек уже не является критиком или представителем оппозиции, а морально деградировавшим, опасным элементом — «бесстыдным лжецом», «чёрным пиарщиком». Такое определение не является доказательством. Это политический ярлык. А ярлык — предвестник репрессий.

5. «Задержать, изолировать, лишить всех возможностей» — это не демократическая защита, это программа цензуры

Фразу «такого человека нужно задержать, изолировать от общества, лишить всех возможностей распространять такую дезинформацию» нельзя оправдать последующими заявлениями о том, что «мы не боремся со свободой слова». Если у человека лишают всех возможностей распространять своё мнение, это означает борьбу со свободой слова. Если человека изолируют от общества за распространение информации, обществу подаётся пример: высказывание может стоить свободы.

Здесь кроется внутреннее противоречие. С одной стороны, утверждается, что журналисты и выразители мнений не преследуются. С другой стороны, речь идет именно о «выразителях мнений», которые «прикрываются образом публициста», и в отношении них требуется репрессивная реакция. Это не демократический баланс. Это риторический туман: утверждать, что свобода не ограничивается, одновременно требуя уничтожить её практические инструменты.

Риторика «абсолютного произвола», «быстрых, эффективных реакций», «удаления» и «чёрного пиара» служит оправданием цензуры и репрессий. В свою очередь, язык «государственного врага», «агрессора», «задержания» и «изоляции» вписывается в стратегии авторитарных и популистских режимов.

Это не преувеличенная интерпретация. Это логическое следствие самого текста. Если власть вправе определить, что конкретное лицо является «дезинформатором», вправе его изолировать и вправе лишить его всякой возможности высказываться, то демократическое пространство заменяется пространством административной покорности.

6. «Здесь речь не идет о правах личности» — антидемократическая фраза во всей своей наготе

Самым откровенным моментом является фраза: «Мы живём в другую эпоху, здесь вообще не идёт речь о правах личности, здесь нужно думать об интересах государственной безопасности». Эта фраза — идеологическая капитуляция перед авторитаризмом. В демократическом государстве национальная безопасность и права личности — это не две отдельные реальности, где одна может просто поглотить другую. Национальная безопасность в демократии существует именно для того, чтобы защищать права личности, а не для того, чтобы превращать их в препятствие.

Здесь раскрывается суть путинской политики: государство ставится выше человека. Права становятся второстепенными. Безопасность становится абсолютом. Власть становится толкователем. Общество становится объектом. В такой модели гражданин больше не является совладельцем демократии. Он — потенциальный носитель риска, которого нужно дисциплинировать.

Именно поэтому такая точка зрения опасна для общества. Не потому, что его автора нужно заставить замолчать — как раз наоборот, его нужно опровергнуть публично и с помощью неумолимых аргументов. Она опасна тем, что предлагает заставить замолчать других. Демократический ответ на авторитарную риторику — это не авторитарное возмездие. Демократический ответ — интеллектуальное разоблачение: показать, что за словом «безопасность» здесь скрывается страх перед свободным гражданином.

Российский механизм «иностранных агентов»: эта практика уже существует — и она отвечает не интересам демократии, а интересам империи

Такая логика не абстрактна. Такая практика уже существует. Это российская система «иностранных агентов» — изначально заявленная как инструмент прозрачности и безопасности, но на практике превратившаяся в универсальный механизм репрессий.

Принятое в России в 2012 году законодательство изначально касалось некоммерческих организаций, получавших иностранное финансирование и осуществлявших «политическую деятельность». Позже оно превратилось в обширную репрессивную систему, охватывающую всех, кто не соответствует государственной политике. Это тот же механизм, который наблюдается и здесь: сначала речь идет о внешнем влиянии и безопасности, затем определения расширяются, пока самой угрозой не становится независимое мнение.

Эволюция российской модели демонстрирует типичное развитие авторитарной системы: в 2012 году этот статус был применён к НПО, в 2019 году он был расширен на физических лиц, в 2022 году «иностранным агентам» запрещают участвовать в выборах и в работе комиссий, в 2023 году вводится уголовная ответственность, в 2024 году расширяются определения. Это предупреждение для Латвии: репрессивный инструмент никогда не остаётся в своих первоначальных рамках. Он всегда расширяется.

В России «иностранный агент» — это не только юридический статус. Это социальная стигма. Это обозначение используется для дискредитации людей, представляя их как недостоверных или предателей, вызывая подозрения, стыд, изоляцию и разрушение репутации. Местные варианты — «дезинформатор», «чёрный пиар», «чёрная работа страны-агрессора». Функция остаётся той же: человека больше оценивают не по аргументам, а по навешенной на него ярлыке.

Империи не нужно общество, которое дискутирует; ей нужно общество, которое подозревает в нелояльности своих же независимых граждан. Если критик представляется как инструмент внешних интересов, общество перестает слушать то, что он говорит. Оно начинает спрашивать, кому он служит. Именно так работает авторитарная пропаганда: содержание заменяется проверкой лояльности.

Опыт России показывает, что такие инструменты контроля начинаются с отдельных «плохих» случаев, но заканчиваются всеобщим контролем. Закон из специфического нормативно-правового акта превратился в инструмент всеобщих репрессий против блогеров, независимых журналистов, активистов и обычных граждан, чье мнение не соответствует официальной линии. Это также риск для Латвии: сначала «дезинформатор», затем «неправильный журналист», а потом «неправильный гражданин».

Здесь ясный урок для Латвии: в тот момент, когда государство принимает идею о том, что «неправильные» высказывания нужно изолировать, правовые инструменты начинают служить не справедливости, а дисциплине. Сначала будут предупреждения. Затем штрафы. Затем блокировка платформ. Затем финансовые ограничения. Затем — запрет на участие в общественной жизни. Затем — уголовная ответственность. Это не фантастика — именно так развивался российский механизм.

В России независимые СМИ стали одной из главных мишеней. Треть жертв закона — это независимые СМИ. «Медуза» была признана «иностранным агентом» в 2021 году, RFE/RL и другие организации, занимающиеся расследовательской журналистикой, подверглись действию того же механизма, что привело к финансовой нестабильности, изоляции и риску для журналистов. ФБК, «Медуза» и RFE/RL — это примеры того, как закон используется для контроля над оппозицией, независимой прессой и информационными потоками.

Это доказывает фундаментальную вещь: репрессии против «неверной информации» на практике очень быстро превращаются в репрессии против независимой информации.

Если Латвия начнёт говорить на языке российской власти, Россия уже победит на одном фронте — не военном, а нормативном. Таким образом она добивается того, что демократия сама начинает считать себя слишком слабой для свободы.

Свободная и независимая сфера СМИ, которая информирует граждан и контролирует лидеров, имеет решающее значение для сильной и устойчивой демократии. Именно поэтому посягательство на свободу слова — это не просто посягательство на личность. Это посягательство на способность общества видеть себя.

Борьба с дезинформацией в демократическом обществе должна быть узконаправленной, точной и основанной на доказательствах. Если имеет место конкретное подстрекательство к насилию — дело должно рассматриваться в соответствии с законом. Если имеет место конкретная клевета — дело должно рассматриваться в суде. Если имеет место финансируемая из-за рубежа скрытая операция по оказанию влияния — её необходимо расследовать на основе доказательств. Если существует угроза государственной безопасности — спецслужбы должны действовать в рамках закона. Но нельзя политически создавать широкую категорию «неправильных ораторов» и требовать их изоляции.

Вывод: высказывания Армина Мейстерса нельзя считать нормальными — это манифест деградации демократии

Позиция, при которой свобода слова переименовывается в произвол, критика — в действия в интересах агрессора, выражение мнения — в «черный пиар», а предлагаемое решение — задержание, изоляция и полное устранение любой возможности высказаться, — это не просто «жёсткая позиция» в отношении дезинформации. Это политическая программа. Это узурпация языка демократии с целью оправдания недемократических действий.

Такая позиция тяготеет к тоталитарной и фашистской политической логике не потому, что она обязательно повторяет какой-то исторический режим во всех деталях, а потому, что в ней заложено классическое ядро авторитаризма: государство выше человека, безопасность выше прав, власть как судья истины, критик как враг, репрессии как порядок. Это путинистская логика по своей функции: так же, как и российская система «иностранных агентов», она использует риторику внешней угрозы, чтобы дисциплинировать внутреннее общество.

Латвии не нужно копировать российский государственный инстинкт, чтобы защитить себя от России. Наоборот — Латвии нужно защищать то, что имперская логика России ненавидит больше всего: свободного гражданина, свободную прессу, свободную критику, свободное общество.

Свобода слова — это не проблема, это оружие, с помощью которого общество защищает себя от разложения собственной власти. И каждый, кто хочет вырвать это оружие из рук общества, как бы громко он ни говорил о безопасности, объективно работает на благо врагов демократии».