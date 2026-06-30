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Токсичен ли сахар? Почему яблоко и пончик не одно и то же

Редакция PRESS 30 июня, 2026 12:23

Азбука здоровья 0 комментариев

Сахар в интернете давно превратили в страшного злодея. Его называют токсичным, обвиняют в лишнем весе, усталости, плохой коже, скачках настроения и почти во всех бедах современного человека.

Звучит убедительно. Особенно если читать это с печеньем в руке.

Но правда неприятнее и полезнее одновременно. Сахар не обязательно яд. От одной ложки сахара в чае человек не развалится. Организм вообще умеет использовать сахар как источник энергии.

Проблема в другом: почти никто не ест одну ложку в день.

Сахар приходит не торжественно, а тихо. Утром в сладком йогурте или хлопьях. Днём в напитке. Потом в соусе, печенье, соке, десерте, “полезном” батончике или готовом завтраке. По отдельности всё выглядит невинно. Вместе это уже не маленькая слабость, а целая сахарная бухгалтерия, которую мало кто ведёт.

Вот почему спор “яд или не яд” слишком удобный. Он превращает питание в драку для соцсетей. Одни пугают сахаром так, будто это бытовая химия. Другие машут рукой: ничего страшного, люди всегда ели сладкое.

А реальная ловушка стоит между ними.

Не всё сладкое одинаково. Яблоко, стакан газировки, йогурт без добавок и кусок торта не ведут себя в рационе как один и тот же продукт. В цельном фрукте есть вода, клетчатка и другие вещества. В сладком напитке сахар можно выпить за минуту, а сытости почти не получить.

Самые коварные сахара часто не лежат в сахарнице. Они уже добавлены в продукты. В напитки, батончики, соусы, хлопья, десерты, ароматизированные йогурты и готовую еду. Человек может даже не считать себя сладкоежкой, но всё равно регулярно перебирать.

Поэтому люди, которые резко убирают сладости и говорят, что им стало лучше, не всегда доказывают, что сахар был “ядом”. Часто вместе с ним из рациона исчезает часть ультраобработанной еды. Меньше печенья, меньше сладких напитков, меньше перекусов из пачек, больше обычной еды. И организм, конечно, говорит спасибо.

Это не делает сахар полезной игрушкой, которую можно есть без ограничений. Избыток свободных сахаров связывают с набором веса, проблемами с зубами и лишней нагрузкой на здоровье. Но паника тоже не помогает.

Гораздо полезнее не бояться каждого грамма, а задать себе простой вопрос: где за день набежало сладкое?

Чай с одной ложкой. Йогурт. Сок. Печенье. Соус. Газировка. Батончик “для энергии”. И вдруг оказывается, что никакого огромного торта не было, а сахарный день всё равно состоялся.

Сахар не обязан быть ядом, чтобы стать проблемой. Ему достаточно быть вкусным, дешёвым, привычным и хорошо спрятанным.

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