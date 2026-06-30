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Мы хотим быть ближе к народу: председатель Конституционного суда подвела итоги

Редакция PRESS 30 июня, 2026 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Работа Конституционного суда в прошлом году была особенно интенсивной, а вынесенные решения затронули как права человека, так и ответственность государства и законодателя в различных сферах. Об этом в интервью программе «900 секунд» заявила председатель Конституционного суда Ирена Куцина.

Она подчёркивает, что выделить одну объединяющую линию для всех решений этого года сложно, поскольку в Конституционный суд поступают самые разные вопросы — от заявлений частных лиц и общественных организаций до обращений депутатов и Государственного контроля.

Тем не менее, в этом году особенно актуальными были несколько тем, в том числе регулирование использования языка и ограничения в отношении граждан России и Белоруссии.

«Круг вопросов очень и очень разнообразен, но в этом году и в следующем в центре внимания находятся вопросы об использовании русского языка и связанных с ним ограничениях», — пояснила Куцина.

Суд также оценивал порядок создания контента общественных СМИ на языках национальных меньшинств, подчёркивая необходимость баланса между защитой латышского языка и правами меньшинств. При этом Конституционный суд постановил, что законодателю необходимо уточнить эти вопросы в нормативном регулировании.

Другой важной темой этого года стало регулирование развлекательного шума. Суд признал, что действующий порядок недостаточно защищает жителей.

«Можно сказать, что право на тишину и покой в своём месте жительства — это основное право человека. Однозначно да», — подчеркнула председатель Конституционного суда.

В решении указано, что государство должно разработать более чёткое регулирование по измерению шума, контролю и ответственности, при этом балансируя интересы общества и предпринимательской среды.

Кроме того, Конституционный суд рассмотрел дело об административно-территориальной реформе в Вараклянах, придя к выводу, что законодатель в данном случае не нарушил Конституцию, а также вынес решение по второму уровню пенсий, признав соответствующим Конституции перераспределение одного процентного пункта в пользу первого уровня.

Куцина подчёркивает, что цель Конституционного суда — сделать свои решения более понятными и близкими обществу.

«Конституция — это живой инструмент, в котором человек может увидеть себя и защиту своих основных прав», — отметила она.

Она также напомнила, что сейчас жители могут получить государственную оплачиваемую юридическую помощь, обратившись в Конституционный суд, и этой возможностью пользуется всё больше людей.

В этом году Конституционный суд отмечает своё 30-летие, и его председатель подчёркивает, что главная роль учреждения остаётся неизменной — быть гарантом прав человека в Латвии и обеспечивать доверие к правовому государству также в будущем.

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