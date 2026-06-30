Кибератака на Latvijas valsts meži: кто-то выдавал себя за сотрудника и самовольно вел переговоры

В понедельник полиция сообщила, что констатировала случай, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя LVM и от имени государственных учреждений без полномочий совершало действия, в том числе связалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных.

Государственная полиция подчеркивает, что эти действия не были согласованы ни с одним из учреждений, участвующих в разрешении и расследовании инцидента. Также полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру LVM.

"Никто не задержан", - подчеркнули в полиции.

Позже, в распространенном во вторник утром сообщении, полиция сообщила, что конкретному лицу присвоен процессуальный статус "лицо, в отношении которого начат уголовный процесс". Человек был приглашен в полицию для дачи объяснений, явился добровольно и сотрудничал со следователями.

В ходе следствия был проведен обыск и изъято одно устройство. "Это обычная практика при расследовании уголовного процесса", - говорится в сообщении.