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Кибератака на Latvijas valsts meži: кто-то выдавал себя за сотрудника и самовольно вел переговоры

Редакция PRESS 30 июня, 2026 11:47

ЧП и криминал 0 комментариев

Государственная полиция в связи с кибератакой на АО "Latvijas valsts meži" (LVM) проверяет действия некоего лица, не связанного с инцидентом, в рамках ранее начатого уголовного процесса.

В понедельник полиция сообщила, что констатировала случай, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя LVM и от имени государственных учреждений без полномочий совершало действия, в том числе связалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных.

Государственная полиция подчеркивает, что эти действия не были согласованы ни с одним из учреждений, участвующих в разрешении и расследовании инцидента. Также полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру LVM.

"Никто не задержан", - подчеркнули в полиции.

Позже, в распространенном во вторник утром сообщении, полиция сообщила, что конкретному лицу присвоен процессуальный статус "лицо, в отношении которого начат уголовный процесс". Человек был приглашен в полицию для дачи объяснений, явился добровольно и сотрудничал со следователями.

В ходе следствия был проведен обыск и изъято одно устройство. "Это обычная практика при расследовании уголовного процесса", - говорится в сообщении.

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