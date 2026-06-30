За 27 500 евро: зачем Latvijas Valsts ceļi ремонтирует остановки, к которым не ходит транспорт

Работы проводит предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) в рамках ремонта дороги V1101 на участке от Лиепайского шоссе до Лестене. Помимо обновления дорожного покрытия, на отрезке длиной менее 10 километров приводят в порядок восемь остановочных павильонов.

По словам жителей, автобусы здесь не ходят, поэтому остановки фактически не используются. Они также обращают внимание, что на других маршрутах, где общественный транспорт курсирует регулярно, многие остановки остаются в неудовлетворительном состоянии.

В Тукумской краевой думе сообщили, что самоуправление не обращалось в LVC с просьбой о ремонте остановок. Более того, в ближайшее время запуск автобусного сообщения по этому участку не планируется. Школьные автобусы также не будут пользоваться остановками, поскольку доставляют детей непосредственно к домам.

В LVC пояснили, что стоимость ремонта составит 27 500 евро. Решение о проведении работ связано с тем, что остановки по-прежнему включены в официальный перечень Автотранспортной дирекции. В перспективе они могут использоваться для перевозок по требованию или другими пассажирскими перевозчиками.