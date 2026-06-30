Дело о замерзшем под Резекне двухлетнем мальчике прекращено: в связи со смертью матери

Латгальский районный суд передал Министерству внутренних дел информацию о том, что уголовное дело в связи со смертью мальчика возвращено из суда апелляционной инстанции и не подлежит исполнению, поскольку обвиняемая умерла.

В прошлом году Латгальский районный суд приговорил мать мальчика к двум годам и девяти месяцам лишения свободы. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности и жестоком обращении с несовершеннолетним.

Прокурор требовал для обвиняемой лишения свободы на три года и два года пробационного надзора.

Трагедия произошла 1 февраля прошлого года в Ленджской волости Резекненского края. В этот день обвиняемая вместе с другими лицами употребляла алкоголь и не обеспечила необходимый надзор за малолетним сыном. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мать не предприняла никаких действий, чтобы ограничить свободный доступ ребенка к находящимся в доме алкогольным напиткам, а также возможность уйти из дома.

Мальчик, проснувшись после дневного сна, из-за халатности матери получил свободный доступ к алкоголю, а затем вышел на улицу в метель без обуви и верхней одежды. Он долгое время находился на улице в беспомощном состоянии, страдая от сильного стресса и холода. Поздно вечером ребенка нашли засыпанным снегом и без признаков жизни. В организме ребенка было констатировано наличие алкоголя.