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Нас связывают общие убеждения: Ринкевич едет в Эстонию

Редакция PRESS 30 июня, 2026 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

LTV

По приглашению президента Эстонии Алара Кариса президент Латвии Эдгар Ринкевич с 1 по 3 июля посетит Эстонию с государственным визитом.

Визит подтверждает добрые дружеские и союзнические отношения Эстонии и Латвии, а также тесное сотрудничество двух соседей в сферах безопасности, обороны, кибербезопасности, предпринимательства, транспортного сообщения и образования.

"Эстония и Латвия - добрые соседи, близкие друзья и надежные союзники. Нас связывают общие убеждения, долгое сотрудничество и понимание того, что мы сильнее всего, когда действуем сообща. Именно так мы можем обеспечить безопасность наших людей и отстоять свободу и демократию", - сказал Карис.

"Символично, что мы начинаем этот визит с Рухну. Балтийское море никогда не было границей между Эстонией и Латвией, а было связующим звеном. Наша прочная связь опирается на ежедневное сотрудничество - будь то безопасность, транспортные и энергетические соединения, предпринимательство, образование, культура или межличностные отношения. Государственный визит дает возможность вместе заглянуть в будущее и найти новые способы, как сделать наше сотрудничество еще более выгодным для народов Эстонии и Латвии", - отметил президент Эстонии.

В центре внимания на встречах в рамках визита будут развитие эстонско-латвийских отношений, европейская безопасность, укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО, решительная поддержка Украины, а также сотрудничество в области кибербезопасности и оборонной промышленности. Кроме того, в преддверии предстоящего саммита НАТО будут обсуждаться трансатлантические отношения и региональное сотрудничество между Северными и Балтийскими странами.

Визит начнется в среду, 1 июля, в порту Рухну, где президент Алар Карис будет приветствовать Ринкевича на официальной церемонии встречи, после чего состоится встреча глав государств и делегаций. Президенты Эстонии и Латвии совместно посадят дерево во дворе школы. После встречи президенты дадут совместную пресс-конференцию у здания спасательной команды Рухну, которая будет транслироваться в прямом эфире.

Президенты Эстонии и Латвии ознакомятся с историей и общественной жизнью Рухну, а также примут участие в народном гулянии во дворе хутора Корси.

Во второй день государственного визита президент Латвии встретится в Таллинне со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Кристеном Михалом. Ринкевича в ходе визита будут сопровождать министр иностранных дел Байба Браже, министр экономики Викторс Валайнис и бизнес-делегация из почти 40 человек.

Главы государств откроют в Национальной библиотеке латвийско-эстонский бизнес-форум, посвященный расширению стратегического сотрудничества, а также вручат премию "Livonia", которой традиционно удостаиваются по одной эстонской и одной латвийской компании, внесшей вклад в развитие экономики и предпринимательства соседней страны.

Президент Латвии также посетит офис компании "HK Unicorn Squad", где основатель Таави Котка представит образовательную инициативу и программу по созданию дронов "Kuri Kotkas".

Также Ринкевич возложит венок к подножию Монумента победы в Освободительной войне на площади Вабадузе.

Президент Эстонии проведет в честь Ринкевича государственный ужин в Розовом саду.

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