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Министерство благосостояния выплатит родителям тройни 15 000 евро

Редакция PRESS 30 июня, 2026 13:59

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство благосостояния (LM) из средств на непредвиденные случаи выплатит семье тройняшек из Риги единовременное социальное пособие в размере 15 000 евро. Такое решение во вторник приняло правительство.

Пособие будет выплачено Елизавете Пауле Кудуле в связи с рождением тройни, которые появились на свет 18 июня в Клиническом университетском больнице имени Паула Страдыня (PSKUS).

Как отмечает Министерство благосостояния, единовременное социальное пособие предназначено в качестве материальной поддержки семье, поскольку одновременное рождение и уход за тремя детьми требует значительно больших дополнительных ресурсов.

Такое единовременное пособие в 2013 году было выплачено одной семье, в 2014 году — пяти семьям, в 2015 году — трём, в 2016 году — двум. В 2017 году пособие получили две семьи, в 2018 — четыре, в 2019 — одна. В 2020 и 2021 годах — по одной семье, в 2023 году — трём семьям, а в 2024 году пособие не выплачивалось. В прошлом году его получили две семьи. В этом году до настоящего момента пособие уже получили две семьи.

Как сообщалось ранее, 18 июня в 9:18 в PSKUS на свет появились три мальчика. Первый новорождённый весил 1610 граммов, второй — 1390 граммов, третий — 1830 граммов.

Это уже вторые тройняшки, рождённые в этом году в Перинатальном центре больницы Страдыня. Первые тройняшки в Латвии в этом году появились на свет 12 марта в Рижском роддоме — два мальчика и одна девочка. Их родители — семья Симаņu из Валмиеры. До рождения тройни в семье уже было пятеро детей.

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