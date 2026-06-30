Усиленный режим охраны границы в Латгалии продлили

Министерство внутренних дел (МВД) отмечает, что на восточной границе страны сохраняются повышенные риски для безопасности, в первую очередь попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу.

Во-вторых, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. В-третьих, существует необходимость обеспечить непрерывную готовность служб, отмечает МВД.

Чтобы не допустить проникновения в страну в непредназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД.

Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы.

В прошлом году Государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу.