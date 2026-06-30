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В Латвии меняют правила оформления ДТП: когда теперь обязательно вызывать полицию

Редакция PRESS 30 июня, 2026 13:13

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LETA

Правительство Латвии поддержало поправки к Закону о дорожном движении, которые уточняют, в каких случаях водители будут обязаны сообщать о ДТП в Государственную полицию, а также расширяют возможности оформления аварий по европротоколу.

Согласно изменениям, полиция сможет дистанционно оценивать обстоятельства происшествия и консультировать участников аварии, принимая решение о необходимости выезда патруля на место.

Обязательное сообщение в полицию потребуется, если в ДТП есть пострадавшие, повреждены более двух автомобилей, причинен серьезный ущерб транспортному средству, повреждено имущество третьих лиц, дорожная инфраструктура или автомобиль, водитель которого отсутствует на месте. Также обращаться в полицию придется при наезде на дикое животное, подозрении, что один из водителей находится в состоянии опьянения, или если участники аварии не могут договориться об обстоятельствах происшествия.

Поправки также позволят оформлять согласованное извещение о ДТП даже в случаях, когда в аварии участвуют более двух автомобилей. Если полиция не даст иных указаний, водители смогут заполнить документы и покинуть место происшествия.

Кроме того, законопроект устраняет пробел в законодательстве, запрещая водителям употреблять алкоголь или другие одурманивающие вещества до завершения оформления ДТП.

Для вступления изменений в силу их еще должна одобрить Сейм Латвии.

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