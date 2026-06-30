В Латвии меняют правила оформления ДТП: когда теперь обязательно вызывать полицию

Согласно изменениям, полиция сможет дистанционно оценивать обстоятельства происшествия и консультировать участников аварии, принимая решение о необходимости выезда патруля на место.

Обязательное сообщение в полицию потребуется, если в ДТП есть пострадавшие, повреждены более двух автомобилей, причинен серьезный ущерб транспортному средству, повреждено имущество третьих лиц, дорожная инфраструктура или автомобиль, водитель которого отсутствует на месте. Также обращаться в полицию придется при наезде на дикое животное, подозрении, что один из водителей находится в состоянии опьянения, или если участники аварии не могут договориться об обстоятельствах происшествия.

Поправки также позволят оформлять согласованное извещение о ДТП даже в случаях, когда в аварии участвуют более двух автомобилей. Если полиция не даст иных указаний, водители смогут заполнить документы и покинуть место происшествия.

Кроме того, законопроект устраняет пробел в законодательстве, запрещая водителям употреблять алкоголь или другие одурманивающие вещества до завершения оформления ДТП.

Для вступления изменений в силу их еще должна одобрить Сейм Латвии.