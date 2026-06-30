Домбрава рвет и мечет: сделал выговор высокопоставленному сотруднику полиции

По словам министра, сначала полиция сообщила ему, что уголовное дело против блогера не возбуждено. Позже выяснилось, что эта информация была неверной. Домбрава извинился перед обществом за распространение ошибочных сведений и предупредил, что в дальнейшем за предоставление министру ложной или вводящей в заблуждение информации будут инициироваться дисциплинарные производства независимо от должности сотрудника.

Ранее полиция сообщила, что в рамках расследования кибератаки на предприятие Latvijas valsts meži (LVM) одной из проверяемых персон присвоен процессуальный статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс. Следствие не связано с публикацией информации о кибератаке, а касается предполагаемых самовольных действий — по версии полиции, человек без полномочий представлялся сотрудником LVM и вел переговоры с предполагаемыми киберпреступниками о возможном выкупе за расшифровку данных.

Сам Страздиньш ранее заявлял, что связался с хакерами, чтобы выяснить размер требуемого выкупа, который, по его словам, превышал 600 тысяч евро. В компании LVM подчеркнули, что никаких требований о выкупе не получали и платить его не намерены.