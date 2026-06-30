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«Это как завершение круга»: почему Юрканс вернулся в Латвию навсегда

Редакция PRESS 30 июня, 2026 14:20

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После пяти лет, проведённых в Испании, бывший министр иностранных дел Янис Юрканс вернулся домой — в Латвию, чтобы остаться здесь навсегда. Этому очень рада его супруга, преподавательница и писательница Линда Апсе, сообщает журнал «Kas Jauns».

Юрканс вернулся в Латвию незадолго до Лиго. Хотя его жена Линда со смехом говорила, что предпочла бы посмотреть «Дни портный в Силмачах» и съесть пирог с ревенём и мороженым «Molberts», всё же этот праздник — именины Яниса, поэтому она подчинилась всем желаниям мужа.

«Мы поехали к другу детства Яниса — Юлиусу Круминьшу. Там было большое веселье, а Янису было особенно интересно встретиться с друзьями, с которыми он не виделся ровно пять лет, пока жил в Испании», — рассказывает жена Юрканса.

На вопрос о своих ощущениях от возвращения в Латвию Янис Юрканс сказал журналу «Kas Jauns»:

«Когда после пяти лет отсутствия ты возвращаешься домой, как будто берёшь книгу, которую знал наизусть, начинаешь читать и понимаешь, что главы уже другие. Герои книги постарели, многих вообще уже нет, но вся история несомненно твоя. Твоя, но уже другая. Вокруг говорят на твоём языке, парк после дождя пахнет иначе, и ты понимаешь магическую притягательность корней своей родины. Друзья спрашивают, каково это — вернуться домой после многих лет? И мой честный ответ: я до сих пор пытаюсь понять себя. Все прелести Испании компенсирует то, что ты больше не один — рядом с тобой каждый день любимый человек, который ждёт. Возвращение домой — это не просто переезд. Это как завершение круга. Человек возвращается туда, где когда-то началась его история, неся с собой всё, чему научился по пути».

Когда пять лет назад политик Янис Юрканс продал имущество в Лиепупском крае и переехал в солнечную Испанию для улучшения здоровья, его жена Линда поддержала выбор любимого мужчины, но чётко знала, что сама останется в Латвии и будет только приезжать к мужу в гости. Паре очень умело удавалось поддерживать отношения на расстоянии все эти годы. В основном в Испанию к мужу ездила Линда, а сам Янис за эти пять лет прилетал в Латвию всего несколько раз.

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