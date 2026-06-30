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Государство решило укреплять потенциал Cert.lv и выделило на это миллионы

Редакция PRESS 30 июня, 2026 14:42

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Государство выделит 2,5 млн евро для проекта в рамках программы Европейского союза по укреплению потенциала учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

Во вторник правительство разрешило Министерству обороны взять на себя дополнительные долгосрочные обязательства на 2026-2028 годы для реализации проекта.

Общий вклад государства в проект составит 2,59 млн евро, включая налог на добавленную стоимость. Реализовать проект планируется в течение 36 месяцев, а его общее финансирование составит 4,34 млн евро.

Проект "Укрепление потенциала "Cert.lv" как национального центра операций по безопасности" реализует Институт математики и информатики Латвийского университета в рамках конкурса по программе Европейского союза "Цифровая Европа".

Проект предусматривает создание эффективной системы обмена информацией между учреждениями, что означает более точное и быстрое реагирование на новые киберугрозы, отметили в Министерстве обороны.

Для населения это означает более своевременное предупреждение о мошеннических кампаниях, фишинговых электронных письмах и других атаках, меньший риск потери личных данных и финансовых средств, более безопасную цифровую среду для использования повседневных услуг.

Благодаря обмену данными об инцидентах и анализу событий на региональном уровне будет формироваться общее понимание угроз. Планируется также готовить отчеты и упреждающую информацию о возможных рисках. Это поможет ответственным учреждениям своевременно принимать превентивные меры, тем самым защищая общество от более масштабных инцидентов.

В ходе проекта также будут организованы семинары и мастер-классы для распространения передового опыта и укрепления компетенции специалистов в области борьбы с киберинцидентами.

В целом реализация проекта будет способствовать более безопасному, стабильному и надежному цифровому пространству, чтобы люди могли безопасно работать, учиться, общаться и использовать онлайн-услуги с меньшим риском стать жертвами киберинцидентов, подчеркивает Минобороны.

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