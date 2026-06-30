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В аэропорту открыли чемодан, и внутри всё зашевелилось

Редакция PRESS 30 июня, 2026 15:23

Животные 0 комментариев

В аэропорту Севильи обычный багаж вдруг оказался началом истории, которая больше похожа на сцену из фильма про тайный рынок экзотики.

Правоохранители проверили чемодан в аэропорту Сан Пабло. Внутри были не сувениры, не одежда и не подарки для родственников. Там нашли живых животных.

Причём не обычных.

По данным следствия, в чемодане находились защищённые виды без необходимых документов. После этого история быстро перестала быть просто странным случаем на контроле багажа. Чемодан стал ниточкой, которая вывела к предполагаемой сети торговли экзотическими животными.

Выяснилось, что отправление шло из провинции Севилья в Лас Пальмас де Гран Канария. После этого за возможными участниками схемы начали наблюдать.

Дальше были обыски. Пять помещений и три промышленных склада в Севилье. И там нашли уже не один загадочный чемодан, а почти маленький нелегальный зверинец.

Всего, по данным полиции, обнаружили 256 защищённых экземпляров. Среди них были саванные вараны, красноглазые древесные лягушки, очковые кайманы и игуана альбинос.

Звучит так, будто кто то случайно смешал зоопарк, аэропорт и криминальный сериал.

Но на этом список не закончился. Правоохранители также нашли 61 собаку и 28 кошек. Их, как предполагается, могли держать для разведения и последующей продажи без нужного разрешения.

В одном из домов обнаружили почти 57 тысяч евро наличными. Деньги, по версии следствия, могли быть связаны с прибылью от торговли животными.

Испанские правоохранители считают, что у группы была распределённая структура с разными ролями. В деле также фигурируют сотрудники курьерских компаний, которые, как предполагается, помогали перевозить живых животных и оформлять документы для отправлений.

В итоге двух человек задержали, ещё восемь находятся под следствием. Их подозревают в преступлениях против флоры и фауны, контрабанде экзотических видов, жестоком обращении с животными и участии в преступной группе.

Самое странное в этой истории не только количество животных. А то, с чего всё началось.

Один чемодан. Один аэропорт. Один багаж, который лучше было бы никогда не открывать обычному пассажиру.

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