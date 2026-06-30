9 миллионов евро на «черный день»: в Латвии создадут резервы продовольствия

Кроме того, МЗ продвигает поправки к правилам Кабинета министров, регулирующим порядок обеспечения населения продовольствием в случае угрозы государству. Согласно изменениям, задачу по созданию и поддержанию государственных продовольственных резервов планируется делегировать SIA «Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"» («Possessor»).

В министерстве пояснили, что выделенное финансирование позволит начать формирование государственных продовольственных резервов, которые являются важной частью системы устойчивости и безопасности страны на случай различных кризисных ситуаций.

Как отмечают в МЗ, министерство и «Possessor» заключат договор о делегировании полномочий, в котором будут определены условия формирования продовольственных резервов, их объемы, порядок обмена информацией и механизмы контроля с учетом специфики продуктов питания и сроков их годности. Кроме того, «Possessor» разработает детальный план создания и поддержания продовольственных резервов, который будет согласован с Министерством земледелия.

По информации МЗ, в государственные продовольственные резервы планируется включить продукты с длительным сроком хранения и простой системой оборота, в частности мясные и рыбные консервы, продукты переработки зерновых, включая хлопья и крупы, а также готовые наборы питания.

