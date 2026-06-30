Столб дыма над торговым центром: пожар возле Rīga Plaza (видео)

Читательница прислала в редакцию видео, снятое со стороны Карля Улманя гатве. На нем видно, как над зданием торгового центра поднимается столб черного дыма.

Однако позже выяснилось, что пожар не в торговом центре, а в здании по соседству с ним на Карля Улманя гатве 2. Очевидцы сообщают, что горит корпус, в котором расположены несколько салонов с авто и мототехникой, магазин сантехники и несколько автосервисов.

На место происшествия уже прибыли машины пожарно-спасательной службы, которые приступили к тушению пожара.