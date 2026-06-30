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Эту добавку покупают для мышц. Но учёные изучили совсем в другую сторону

Редакция PRESS 30 июня, 2026 16:39

Азбука здоровья 0 комментариев

Обычно эту добавку представляют рядом со штангой, спортивной сумкой и человеком, который очень серьёзно считает белки.

Но теперь креатин заинтересовал не только любителей спортзала. Учёные всё внимательнее смотрят, может ли популярная спортивная добавка иметь отношение к депрессии.

Звучит неожиданно. Почти как если бы баночка из магазина спортивного питания внезапно оказалась на столе у психиатров.

Креатин давно известен тем, что помогает мышцам быстрее получать энергию во время нагрузки. Именно поэтому его принимают спортсмены и люди, которые тренируются на силу. Но мозг тоже потребляет огромное количество энергии, и именно здесь начинается научная интрига.

Исследователи проанализировали несколько клинических испытаний, где креатин сравнивали с плацебо. Всего в таких работах участвовали 238 человек. Это не гигантская база, но уже достаточно, чтобы появилась осторожная гипотеза.

Картина получилась не сказочная, а смешанная.

В двух исследованиях, где участвовали женщины с большим депрессивным расстройством, добавление креатина к обычному лечению было связано с более заметным улучшением симптомов. В одном случае его принимали вместе с антидепрессантом, в другом — вместе с когнитивно-поведенческой терапией.

Но три других исследования такого эффекта не показали.

И вот здесь начинается самое важное: это не история о чудо-порошке от депрессии. Это история о том, что учёные увидели интересный сигнал, но пока не получили убедительного ответа.

Есть и осторожность по безопасности. В одном из исследований с участниками с биполярным расстройством у двух человек, получавших креатин, возникли признаки гипомании или мании. Поэтому идея “добавка обычная, значит можно пробовать как угодно” здесь точно не работает.

Депрессия не сводится к нехватке энергии в мозге. Это сложное состояние, где переплетаются биология, психика, сон, стресс, гормоны, воспаление, лекарства, жизненные обстоятельства и ещё множество факторов.

Но сама мысль всё равно цепляет.

Добавка, которую миллионы людей знают по спортивному питанию, может оказаться частью совсем другого научного разговора. Не как замена лечению. Не как рецепт из интернета. А как возможная вспомогательная линия, которую ещё надо проверить в больших и долгих исследованиях.

Пока самый честный вывод звучит так: креатин не стал новым лекарством от депрессии. Но он уже перестал быть только “порошком для мышц”.

И иногда именно так начинается новая научная история — не с громкого открытия, а с вопроса, который вдруг оказался слишком интересным, чтобы его игнорировать.

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