К чему формальности? Разрешено назначать руководителей госучреждений без конкурса

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. Поправки были приняты Сеймом 18 июня по инициативе правящей коалиции.

Согласно новым нормам, из закона исключено требование проводить открытый конкурс, если прежний руководитель покинул должность по взаимному соглашению сторон. В таких случаях нового руководителя можно будет назначить без конкурсной процедуры.

Авторы изменений объясняют, что прежний порядок не всегда позволял быстро заполнить вакантные должности и обеспечить бесперебойную работу государственных учреждений. По их мнению, длительные конкурсные процедуры способны замедлять работу ведомств и принятие важных решений.

При этом открытый конкурс по-прежнему остается основным способом назначения на должности государственной гражданской службы. Исключения будут применяться только в случаях, предусмотренных законом.

Кроме того, поправки дают премьер-министру право без конкурса назначать директора Государственной канцелярии. Ранее глава правительства Андрис Кулбергс отмечал, что, хотя он в целом поддерживает открытые конкурсы, их продолжительность иногда мешает эффективному управлению.

Изменения вызвали критику. Фракция «Прогрессивные» призывала президента не подписывать закон, предупреждая, что новые нормы могут усилить риск политического влияния при назначении руководителей.

С критикой выступил и Центр общественной политики Providus. По мнению его экспертов, поправки не создают новой проблемы, а лишь расширяют уже существующую недостаточно прозрачную практику назначения чиновников без конкурса. В организации считают, что общество должно понимать, почему в каждом конкретном случае предпочтение отдается назначению без конкурса, а не открытому отбору.

В Providus также полагают, что вместо точечных изменений необходима комплексная реформа государственной гражданской службы, которая четко определит границы профессиональной независимости чиновников и политической ответственности власти.