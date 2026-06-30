ООН рекомендует Латвии реализовать Стамбульскую конвенцию по полной программе

В рамках четвертого цикла Универсального периодического обзора Латвия получила 243 рекомендации по правам человека. В обсуждении участвовали представители 80 государств — членов ООН, которые в целом положительно оценили достижения страны. Среди них отмечены ратификация Стамбульской конвенции, продвижение гендерного равенства, создание института партнерства, меры по социальной интеграции и укреплению общественной сплоченности.

Наиболее часто в рекомендациях подчеркивалась необходимость продолжать борьбу с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Кроме того, Латвии рекомендовано усилить противодействие языку ненависти и преступлениям на почве ненависти, предотвращать дискриминацию, защищать права детей и людей с инвалидностью, бороться с торговлей людьми, обеспечивать гендерное равенство, социальную интеграцию, а также права национальных меньшинств, мигрантов, беженцев, просителей убежища и ЛГБТ-сообщества. Отдельно отмечена необходимость обеспечить доступность процедур предоставления убежища.

11 мая рабочая группа Универсального периодического обзора рассмотрела национальный доклад Латвии о ситуации с правами человека за 2021–2025 годы, подготовленный межведомственной группой под руководством Министерства иностранных дел. 15 мая рекомендации были официально утверждены.

Для подготовки итогового доклада по жребию была сформирована группа докладчиков из Доминиканской Республики, Франции и Пакистана. До рассмотрения национального доклада свои вопросы Латвии направили Бельгия, Канада, Коста-Рика, Великобритания, Португалия, Словения, Испания, Германия и Швеция.