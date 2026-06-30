Куда направляется? В Балтийском море замечена личная яхта Путина с военным эскортом

За движением судна вечером в воскресенье и в понедельник следили как Береговая охрана Германии, так и Военно-морские силы Дании. В датских вооруженных силах сообщили телерадиокомпании DR, что наблюдение за иностранными судами является обычной практикой.

Датский патрульный корабль также сопровождал конвой, контролируя его движение во время прохождения через Датские проливы в ночь на воскресенье. Утром в понедельник яхта с военным сопровождением прошла мимо острова Анхольт и направилась к северной оконечности полуострова Ютландия.

По данным интернет-издания Agentstvo, конечным пунктом маршрута яхты был Стамбул.

Как сообщает DR, яхту Graceful, которую международные СМИ, включая журнал Forbes, называют личной яхтой Путина, сопровождали два российских военных корабля.

Транспондер автоматической идентификационной системы (AIS) яхты Graceful был отключен с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Хотя с тех пор судно не отображалось в системе автоматического отслеживания, его неоднократно замечали в Санкт-Петербурге.

За несколько дней до начала вторжения в феврале 2022 года Graceful в спешке вывели с верфи Blohm+Voss в Гамбурге, где она проходила модернизацию, и отправили в российский эксклав Калининград. Там яхту официально переименовали в Kosatka, чтобы защитить ее от санкций.

Graceful считается второй по величине из десяти роскошных яхт, которые, по имеющимся данным, фактически принадлежат российскому диктатору Владимиру Путину.