Польша отказалась передать Украине истребители МиГ-29

"Не будет МиГов для Украины, потому что нет беспилотников - или, точнее, возможностей в сфере беспилотников - для Польши", - пояснил глава польского Минобороны.

В том же интервью Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал скандал вокруг присвоения одному из подразделений ВСУ имени Украинской повстанческой армии (УПА). Он предупредил, что Украина "не войдет в Евросоюз с Бандерой". "Нельзя включать в пантеон национальных героев тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина в Европейский Союз не войдет", - подчеркнул министр.

Отношения между Варшавой и Киевом осложнились в мае, когда президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ почетное наименование "Герои Украинской повстанческой армии". В Польше это решение вызвало резкую критику, поскольку боевики УПА были причастны к Волынской резне 1943-1944 годов.

Еще в середине января заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сообщал, что польское правительство решило передать Украине до девяти истребителей МиГ-29, хотя технические переговоры еще продолжались. Однако 15 июня другой замминистра - Цезарий Томчик - официально объявил о приостановке передачи самолетов из-за нежелания Украины предоставить доступ к технологиям производства беспилотников и средствам противодействия БПЛА.

Генштаб Польши сообщал в декабре 2025 года, что стороны вели переговоры о передаче шести-восьми истребителей МиГ-29, которые планировалось списать с баланса польской армии.