Польша отказалась передать Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев, как заявил польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, не выполнил свою часть договоренностей - не поделился опытом применения беспилотников на поле боя. Между двумя странами существовало соглашение: Украина делится опытом применения беспилотников, а Польша в ответ передает истребители, сообщил Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News, обнародованном во вторник, 30 июня. Этот жест был символическим, но весьма значимым, однако Киев, первоначально согласившись на условия, впоследствии отказался от них, добавил он.
Польша отказалась передать Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев, как заявил польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, не выполнил свою часть договоренностей - не поделился опытом применения беспилотников на поле боя. Между двумя странами существовало соглашение: Украина делится опытом применения беспилотников, а Польша в ответ передает истребители, сообщил Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News, обнародованном во вторник, 30 июня. Этот жест был символическим, но весьма значимым, однако Киев, первоначально согласившись на условия, впоследствии отказался от них, добавил он.