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Нарушена работа банка: не отправляются и не принимаются платежи

© LETA 30 июня, 2026 18:42

Бизнес 0 комментариев

Во вторник после обеда была нарушена работа банка Swedbank в Литве. Как сообщает банк, возможны перебои в выполнении денежных переводов между счетами, пишет LETA.

"Мы прилагаем усилия, чтобы неполадки были устранены как можно быстрее. Рекомендуем пробовать осуществлять переводы позднее", – сообщается на сайте банка. 

 В тоже время пользователи в Латвии сообщают, что тоже наблюдают сбой в банковской системе - не отправляются и не принимаются платежи. Однако официального предупреждения о неполадках латвийское отделение банка пока не дает. 

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Плата за услуги фармацевта: что изменится при покупке лекарств с 1 июля?

Важно 20:36

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С 1 июля 2026 года жителям Латвии при покупке рецептурных лекарств стоимостью до 10 евро за упаковку больше не придется оплачивать сбор за услуги фармацевта — его полностью возьмет на себя государство.

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В Латвии меняют правила оформления ДТП: когда теперь обязательно вызывать полицию

Выбор редакции 20:33

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Правительство Латвии поддержало поправки к Закону о дорожном движении, которые уточняют, в каких случаях водители будут обязаны сообщать о ДТП в Государственную полицию, а также расширяют возможности оформления аварий по европротоколу.

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Табачная мафия в Латвии: подпольная фабрика производила миллионы сигарет

Важно 20:24

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В этом месяце Государственная полиция пресекла деятельность преступной группы в Земгале, занимавшейся нелегальным оборотом сигарет. В ходе обысков были изъяты почти 13 миллионов сигарет, а также огнестрельное оружие и боеприпасы. Два человека задержаны, еще один объявлен в розыск, сообщает программа Degpunktā.

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Польша отказалась передать Украине истребители МиГ-29

Мир 20:18

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Польша отказалась передать Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев, как заявил польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, не выполнил свою часть договоренностей - не поделился опытом применения беспилотников на поле боя. Между двумя странами существовало соглашение: Украина делится опытом применения беспилотников, а Польша в ответ передает истребители, сообщил Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News, обнародованном во вторник, 30 июня. Этот жест был символическим, но весьма значимым, однако Киев, первоначально согласившись на условия, впоследствии отказался от них, добавил он.

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Зря собрались: Рижская дума не смогла уволить правление Rīgas nami за Мясной павильон

Важно 20:09

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