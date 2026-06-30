Нарушена работа банка: не отправляются и не принимаются платежи

"Мы прилагаем усилия, чтобы неполадки были устранены как можно быстрее. Рекомендуем пробовать осуществлять переводы позднее", – сообщается на сайте банка.

В тоже время пользователи в Латвии сообщают, что тоже наблюдают сбой в банковской системе - не отправляются и не принимаются платежи. Однако официального предупреждения о неполадках латвийское отделение банка пока не дает.