На пляже жара, но море готовит сюрприз: почему Балтика ведёт себя не так, как ждут отдыхающие

Но с Балтийским морем такая логика работает не всегда.

Учёные отмечают, что поверхность Балтики в целом быстро теплеет. Холодных морских эпизодов становится меньше, и длятся они обычно короче. На первый взгляд это должно означать одно: ледяных сюрпризов у берега будет всё меньше.

Однако у побережья картина сложнее.

В некоторых районах, особенно там, где ветер и течения могут поднимать к поверхности более холодную глубинную воду, редкие холодные эпизоды становятся заметнее. Они происходят не так часто, но температурный провал может быть резче.

Для отдыхающего это выглядит почти абсурдно. На берегу жара, песок горячий, люди идут к воде как к спасению. А через несколько шагов в море становится ясно: Балтика решила не участвовать в общем летнем настроении.

Это не значит, что всё море становится холоднее. Общий тренд как раз обратный: Балтика теплеет. Но море не нагревается ровно, как вода в чайнике. У берега важны ветер, течение, глубина и то, откуда именно пришла вода.

Поэтому жаркий день сам по себе ещё не гарантия тёплого купания. Воздух может быть почти южным, а вода у конкретного пляжа — неожиданно холодной.

И в этом как раз главный парадокс: Балтийское море становится теплее в среднем, но это не отменяет резких холодных сюрпризов у побережья.