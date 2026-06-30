Стационарные телефоны исчезнут в одной из соседних стран

Его звонок невозможно было перепутать с мобильным телефоном. К нему спешили из другой комнаты, на проводе часами висели школьники, а родители просили: «Не занимай линию».

Сегодня эта история официально заканчивается в Финляндии.

Последний из крупных телекоммуникационных операторов страны прекращает обслуживание проводной телефонной сети. После этого привычные стационарные телефоны окончательно уйдут в прошлое.

Процесс начался не вчера. Один оператор отказался от проводной связи ещё в 2019 году, другой отключил последних абонентов в начале этого года. Теперь очередь дошла и до компании Elisa, которая обслуживала последние несколько тысяч проводных линий.

Когда то именно они связывали дома, учреждения и предприятия по всей стране. Позже их всё чаще использовали для факсов, переговорных устройств в лифтах и других специальных систем. Новых подключений уже давно никто не оформлял, а число пользователей сокращалось с каждым годом.

История проводной телефонной сети в Финляндии длилась больше ста лет. Она началась ещё в конце XIX века, задолго до появления мобильных телефонов, интернета и смартфонов.

Впрочем, полностью привычные номера не исчезнут. Некоторые жители смогут и дальше принимать звонки на старые домашние номера. Только теперь за ними будет скрываться уже не провод, а обычная мобильная связь.

Так что сегодня исчезает не просто ещё одна технология.

Замолкает звук, который несколько поколений людей узнавали с первого звонка.