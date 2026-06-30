Зря собрались: Рижская дума не смогла уволить правление Rīgas nami за Мясной павильон

Как в начале заседания пояснил мэр Риги Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные»), заседание было созвано для рассмотрения вопроса об отстранении совета и правления «Rīgas nami».

Однако, поскольку совет предприятия уже ушел в отставку, а увольнение правления не входит в компетенцию Рижской думы, фактически вопросов для рассмотрения на сегодняшнем заседании не осталось, отметил Клейнбергс.

Тем не менее депутаты оппозиции настояли на необходимости задать вопросы руководству предприятия.

Отвечая на вопросы депутатов, Валкерс заявил, что «Rīgas nami» приняло Центральный рынок в середине 2023 года с проблемами, которые не решались десятилетиями. По его словам, предприятие не только выполнило возложенные на него обязательства по инвестициям в рынок, но и перевыполнило их.

После принятия рынка в управление было установлено, что все павильоны находятся в плохом техническом состоянии. В связи с этим был разработан план их поэтапной реконструкции.

Кроме того, был подготовлен план развития рынка, однако самоуправление до сих пор не приняло решений о его реализации.

Валкерс также сообщил, что до закрытия Мясного павильона в нем работали 33 торговца. Из них 9% согласились переехать в Рыбный павильон, а остальные решили воспользоваться ранее выделенными им торговыми местами в проходах между павильонами.

Как сообщалось ранее, внеочередное заседание Рижской думы было созвано по инициативе фракции «Суверенная власть, Объединение младолатышей», которая потребовала рассмотреть вопрос о руководстве «Rīgas nami».

Незадолго до этого в отставку подали члены совета предприятия Андрис Лиепиньш и Илзе Букулде, а также член правления Марцис Будлевскис.

Ранее, после оценки технического состояния и безопасности здания Мясного павильона Рижского центрального рынка, Государственное бюро по контролю за строительством (BVKB) приняло решение с 11 июня запретить его дальнейшую эксплуатацию, поскольку павильон больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации.

После этого председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс поручил исполнительному директору Риги Янису Ланге провести проверку действий руководства «Rīgas nami» в связи с ситуацией вокруг Мясного павильона.

В настоящее время для торговцев мясом найдены торговые места в других павильонах Центрального рынка. Со следующего года их планируется перевести в бывший Овощной павильон, который к этому времени будет переоборудован: отремонтируют пол, инженерные коммуникации, холодильное оборудование и выполнят другие необходимые работы.