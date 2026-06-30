Браже: полиция начнет проверять документы у посетителей посольства России

По словам Браже, это является ответной мерой на действия России в отношении иностранных посольств в Москве, где российские силовые структуры проверяют документы у посетителей дипломатических представительств. Министр отметила, что российское посольство было проинформировано об этом.

Она пояснила, что сотрудники Государственной полиции будут проверять документы у посетителей возле посольства России в Риге. Браже подчеркнула, что аналогичная практика проверки документов действует у ряда иностранных посольств в Москве.





