В Севастополе ввели веерные отключения электричества

В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электроснабжения после массированного удара украинских беспилотников - в частности, была атакована Балаклавская ТЭС. По данным экс-министра топлива и энергетики Украины Ивана Плачкова, обе электростанции, построенные Россией после аннексии, повреждены, а подстанции энергомоста с материком также вышли из строя. Ремонт осложняется санкционными ограничениями: приобрести импортное оборудование для восстановления объектов практически невозможно.

В Крыму и Севастополе 26 июня был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Власти подчеркивают, что он не ограничивает передвижение граждан и туристов, а направлен на упрощение бюрократических процедур - ускоренную закупку топлива и генераторов, проведение аварийных работ и оформление компенсаций пострадавшим. Российский "глава" Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан "не верить слухам и сохранять спокойствие".

С 21 июня продажа бензина на АЗС Крыма для физических лиц полностью прекращена - топливо отпускают только экстренным и государственным службам. В Севастополе с 27 июня возобновили продажу по QR-кодам с жестким лимитом - не более 20 литров на автомобиль. Цены на бензин АИ-92 достигли 117 рублей за литр, АИ-95 - 137 рублей, дизельное топливо - 145 рублей. Президент России Владимир Путин пообещал наладить поставки на полуостров по земле и морю, в правительстве РФ создан специальный штаб по мониторингу ситуации.

Движение по Крымскому мосту в ночь на 29 июня было остановлено на пять часов из-за беспилотной угрозы, после открытия у моста скопилось до 1400 автомобилей. Число поездов "Таврия" между полуостровом и Россией сокращено до семи маршрутов, пассажиров пересаживают на автобусы на станции Керчь-Южная, этот порядок сохранится до 7 июля. Туристический сезон фактически сорван: если две недели назад в Крыму отдыхали около 300 тысяч человек, то сейчас их осталось 150-200 тысяч.

Украина называет целью ударов по Крыму логистическую изоляцию полуострова - об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "операция в отношении Крыма четко просчитана". Эскендер Бариев, глава Крымскотатарского ресурсного центра, предупредил: если удары продолжатся в том же темпе, "к концу июля мы увидим очень большие проблемы и услышим о настоящем коллапсе в Крыму".