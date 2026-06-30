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В Севастополе ввели веерные отключения электричества

© Deutsche Welle 30 июня, 2026 20:47

Мир 0 комментариев

Назначенный Россией "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев вечером в понедельник, 29 июня, объявил о введении в городе веерных отключений электричества: подача электроэнергии в городские районы чередуется по схеме "три через три" - три часа со светом, три без. По словам Развожаева, это необходимо для "ликвидации перегруза электрических сетей" за пределами региона и предотвращения масштабной аварии в единой энергосистеме. До введения графиков без света уже оставались жители более 100 улиц и десяти пригородных поселков.

В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электроснабжения после массированного удара украинских беспилотников - в частности, была атакована Балаклавская ТЭС. По данным экс-министра топлива и энергетики Украины Ивана Плачкова, обе электростанции, построенные Россией после аннексии, повреждены, а подстанции энергомоста с материком также вышли из строя. Ремонт осложняется санкционными ограничениями: приобрести импортное оборудование для восстановления объектов практически невозможно.

В Крыму и Севастополе 26 июня был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Власти подчеркивают, что он не ограничивает передвижение граждан и туристов, а направлен на упрощение бюрократических процедур - ускоренную закупку топлива и генераторов, проведение аварийных работ и оформление компенсаций пострадавшим. Российский "глава" Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан "не верить слухам и сохранять спокойствие".

С 21 июня продажа бензина на АЗС Крыма для физических лиц полностью прекращена - топливо отпускают только экстренным и государственным службам. В Севастополе с 27 июня возобновили продажу по QR-кодам с жестким лимитом - не более 20 литров на автомобиль. Цены на бензин АИ-92 достигли 117 рублей за литр, АИ-95 - 137 рублей, дизельное топливо - 145 рублей. Президент России Владимир Путин пообещал наладить поставки на полуостров по земле и морю, в правительстве РФ создан специальный штаб по мониторингу ситуации.

Движение по Крымскому мосту в ночь на 29 июня было остановлено на пять часов из-за беспилотной угрозы, после открытия у моста скопилось до 1400 автомобилей. Число поездов "Таврия" между полуостровом и Россией сокращено до семи маршрутов, пассажиров пересаживают на автобусы на станции Керчь-Южная, этот порядок сохранится до 7 июля. Туристический сезон фактически сорван: если две недели назад в Крыму отдыхали около 300 тысяч человек, то сейчас их осталось 150-200 тысяч.

Украина называет целью ударов по Крыму логистическую изоляцию полуострова - об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "операция в отношении Крыма четко просчитана". Эскендер Бариев, глава Крымскотатарского ресурсного центра, предупредил: если удары продолжатся в том же темпе, "к концу июля мы увидим очень большие проблемы и услышим о настоящем коллапсе в Крыму".

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