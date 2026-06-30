LPV определилась с кандидатами: поданы списки на выборы в 15-й Сейм

Председатель правления партии, депутат Рижской думы и кандидат LPV на пост премьер-министра Айнар Шлесерс возглавит список партии в Рижском избирательном округе. Вторым номером в Риге баллотируется депутат Рижской думы Андрей Клементьев, третьим — пастор и бывший депутат парламента Айнар Баштикс, четвертым — бывший заместитель председателя партии «Согласие», экс-депутат Сейма и Рижской думы Регина Лочмеле.

Под 25-м номером в рижском списке будет баллотироваться внефракционный депутат Рижской думы, боксер Майрис Бриедис, избранный в думу по списку партии «Стабильности!», но впоследствии покинувший ее фракцию. Замыкает рижский список под 43-м номером советник SIA «Strek», бывший управляющий Рижским портом Леонид Логинов.

Лидер парламентской фракции LPV и депутат Сейма Линда Лиепиня возглавит список партии в Видземе. Вторым номером там будет баллотироваться председатель думы Валкского края Вентс Армандс Крауклис.

Лидером списка LPV в Латгале станет председатель партии «Вместе для Латвии» Александр Барташевич, ранее отстраненный от должности мэра Резекне.

От Латгальского списка также будут баллотироваться избранные в 14-й Сейм по списку партии «Стабильности!» депутаты Виктория Плешкане, Екатерина Дрелинга и Елена Клявиня, которые после выхода из фракции «Стабильности!» присоединились к LPV. Они занимают в списке соответственно второе, третье и шестое места.

Кроме того, под четвертым номером в Латгале будет баллотироваться специалист по связям с общественностью SIA «Daugavpils siltumtīkli», председатель правления партии «Даугавпилс — мой город» и общественная активистка Ольга Петкевич.

Список LPV в Курземе возглавит депутат Сейма Рамона Петравича, а в Земгале — депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш.

Прием списков кандидатов на выборы в 15-й Сейм начался 20 июня. Подать списки можно до 5 июля. Выборы в 15-й Сейм запланированы на начало октября.