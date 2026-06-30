Немецко-нидерландский корпус прибыл защищать Латвию

Он отметил, что тактика сдерживания эффективна только тогда, когда потенциальный противник видит готовность, единство и решимость союзников действовать. Миров указал, что задача корпуса - руководить вверенными ему силами и в случае необходимости защищать территорию НАТО с первого метра.

"Нет менее или более важных территорий НАТО - нападение на одну страну-участницу будет означать нападение на весь альянс", - подчеркнул Миров.

Командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью на церемонии указал, что с передачей ответственности немецко-нидерландскому корпусу создается единая система командования от Балтийского региона до Средиземного моря, которая позволит обеспечить непрерывное сдерживание, а в случае необходимости - эффективную оборону в кризисной или конфликтной ситуации.

Министр обороны Германии Борис Писториус указал, что этот процесс является частью более широкой европейской военной интеграции, когда союзники все теснее сотрудничают как на уровне планирования, так и на оперативном уровне. Он сообщил, что новый корпус в рамках оборонных планов НАТО укрепит командные структуры на восточном фланге и улучшит способность координировать деятельность альянса в регионе. Это, по словам министра, позволит НАТО еще больше усилить свою готовность быстро реагировать на любые угрозы.

Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз подчеркнула, что мир, свобода и открытые границы в Европе являются не само собой разумеющимися, а историческим достижением, которое можно сохранить только в том случае, если союзники готовы его защищать. Она отметила, что Нидерланды продолжат свое участие в многонациональной боевой группе НАТО в Литве вместе с союзниками из более чем десяти стран еще как минимум два года.

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис подчеркнул, что обязанность государств - самим обеспечивать необходимые силы, снаряжение и системы, чтобы укреплять оборону и способность реагирования.

Мелнис отметил, что Россия является общей угрозой для безопасности, поэтому союзникам по НАТО необходимо провести трансформацию своих вооруженных сил, чтобы они стали более современными, эффективными и способными реагировать на новые угрозы.

Новый порядок командования вступит в силу 1 июля. Этим решением НАТО укрепляет командные возможности, присутствие союзников и потенциал сдерживания в Балтийском регионе.

Изменения являются частью модели сил НАТО, цель которой - поддерживать большее количество сил союзников на более высоком уровне готовности и обеспечивать более быстрое реагирование в случае возможных угроз.

После перенятия командования немецко-нидерландский будет координировать действия подразделений НАТО и национальных сухопутных подразделений, размещенных в Латвии и Эстонии. Координация предусматривает руководство военными учениями, подготовку сил к операциям, планирование региональной обороны и интеграцию дополнительных сил союзников в случае необходимости.

Изменения являются частью реформы командования НАТО, которая была введена после Вильнюсского саммита в 2023 году, чтобы обеспечить более быструю и эффективную мобилизацию сил союзников.

Немецко-нидерландский корпус - командный центр высокой готовности, который в мирное, кризисное или конфликтное время способен руководить международными силами в составе около 50 000 военнослужащих. Штаб корпуса ранее руководил операциями Международных сил содействия безопасности в Афганистане, а также неоднократно выполнял функции дежурного штаба в Силах реагирования НАТО. Корпус был создан в 1995 году, и Германия с Нидерландами обеспечивают его руководство на ротационной основе. До начала 2028 года командование осуществляет Германия.