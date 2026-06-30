ЕС ликвидирует налоговую лазейку, которой пользовались SHEIN, Temu и AliExpress

Временная мера означает, что небольшие посылки, попадающие в Союз главным образом через онлайн-площадки, будут облагаться фиксированной таможенной пошлиной. Таким образом, ЕС пытается устранить то, что Совет ЕС называет "недобросовестной конкуренцией" для европейских ритейлеров, а также отреагировать на опасения по поводу небезопасной продукции, мошенничества и экологических последствий массового ввоза дешёвых товаров.

В Совете ЕС подчёркивают, что новая пошлина не связана с предлагаемым "сбором за обработку" (ожидается, что он составит 2 евро), который сейчас обсуждается в рамках более широкой реформы таможенного законодательства и долгосрочного бюджета ЕС — ещё одного удара по китайскому сектору онлайн-торговли.

ЕС ежегодно получает более двух миллиардов посылок из онлайн-магазинов стоимостью менее 150 евро. Такой поток перегружает таможенную инфраструктуру и позволяет до 65% посылок проходить с заниженной стоимостью или без подтверждённых данных о безопасности. Беспрецедентный объём мешает проводить пограничные проверки и требует регуляторного вмешательства.

"Я думаю, таможня проверяет всего около 0,006% посылок. При таком количестве товаров, поступающих в Европу, протестировать их все невозможно", — оценивает Лора Клейс, представительница потребительской организации Testachats. — "Слишком много несоответствующей требованиям продукции может попасть на рынок".



Много лет такие компании, как SHEIN, работали в среде нулевых пошлин, отправляя индивидуальные заказы напрямую из Китая. Это стало возможным благодаря лазейке в правилах "de minimis" — таможенной политике, позволявшей низкостоимостным отправлениям (менее 150 евро в ЕС) поступать без уплаты пошлин.

Компании использовали эту лазейку, чтобы не платить до 12% импортных пошлин, поддерживая искусственно низкий уровень стоимости производства и доставки и обходя европейский контроль. Система также позволяла направлять миллиарды евро не облагаемой налогом розничной выручки в китайскую логистику.

Так, компания SHEIN выстроила на этой модели бизнес с мировым оборотом свыше 30 млрд евро, фактически обходя пошлины на импорт в Европу. Уходя от уплаты до 12% таможенных пошлин, зарубежные платформы могли демпинговать по сравнению с европейскими ритейлерами, у которых структурные издержки значительно выше — от 30 до 50% стоимости каждой вещи.

По словам Готинка, речь шла "по сути, об уклонении от налогов в промышленных масштабах".

Что намерен делать ЕС

"ЕС и особенно государства-члены должны инвестировать огромные средства в способность контролировать товары, поступающие на европейский рынок", — говорит Готинк.

Пошлина в 3 евро взимается в зависимости от типа товара.

Размер сбора определяется на основе конкретного кода товара по Гармонизированной системе для каждого изделия. Например, если в посылке находятся текстильное изделие, обувь и электронное устройство, взимается сбор в размере 9 евро, поскольку задействуются три разных кода. Если же посылка содержит несколько предметов одного типа, сбор в размере 3 евро взимается только один раз.

Мера распространяется на продавцов из-за пределов ЕС, зарегистрированных в системе единого пункта ввоза для уплаты НДС (Import One-Stop Shop), на которую приходится 93% всего импорта из интернет-торговли в ЕС. Контроль осуществляется на основе цифровых данных о продажах, передаваемых напрямую властям.

Ещё одно нововведение связано с тем, что по прежним правилам юридически "импортёром" считался сам покупатель, заказывающий посылку из-за пределов ЕС. Если, скажем, платье с SHEIN или игрушка с Temu содержали запрещённые химические вещества или представляли риск удушья, ответственность формально лежала на потребителе. Платформы выступали лишь как "посредники", не неся ответственности за сам товар.

С 26 марта реформированный Таможенный кодекс ЕС устраняет эту защиту, юридически переквалифицируя цифровые торговые площадки в "предполагаемых импортёров". В таком статусе они подпадают под действие европейского законодательства о безопасности продукции, включая Общий регламент по безопасности товаров. Теперь именно платформы отвечают за наличие сертификатов безопасности и проведение химических тестов, а за несоблюдение требований им грозят серьёзные финансовые санкции или запрет на деятельность на рынке.

Новая пошлина будет действовать до вступления в силу более широкой постоянной системы регулирования низкостоимостного импорта, согласованной в ноябре 2025 года в рамках общей реформы таможни. В 2028 году заработает постоянный общеевропейский Таможенный дата-центр, который полностью отменит порог в 150 евро и будет рассчитывать налог для каждого товара динамически, начиная с первого цента.

Для потребителей: дороже, но безопаснее

По новым правилам европейским покупателям предстоят более высокие цены и более долгие сроки доставки.

Обычный недорогой онлайн-заказ на 20 евро легко может превысить 30 евро после начисления новых сборов. Если, к примеру, клиент покупает летнее платье за 10 евро и солнечные очки за 10 евро, заказ подпадает под две отдельные категории товаров, каждая из которых облагается пошлиной в 3 евро. Это добавляет 6 евро к счёту. Плюс планируемый сбор за обработку в размере 2 евро — и итоговая сумма при оплате на сайте достигает 28 евро, то есть корзина дешёвых товаров дорожает на 40%.

Таможенным службам придётся в цифровом формате проверять каждую посылку, из-за чего на границе, вероятно, будут образовываться очереди. Привыкшие получать авиадоставку с азиатских складов в течение недели покупатели могут столкнуться с задержками, пока таможенники проверяют товарные коды.

В долгосрочной перспективе это выгодно для потребителей. "Если такие проверки приведут к тому, что больше несоответствующих требованиям товаров будет развёрнуто, а производители и продавцы будут тщательнее соблюдать европейские законы ещё до размещения товаров онлайн, то это хорошо", — считает Клейс.

Изменения также усиливают защиту по линии безопасности. Теперь, когда платформы юридически признаны импортёрами, риск того, что потребитель неосознанно купит опасный товар — например, детскую одежду с токсичными химикатами или дешёвую игрушку, способную вызвать удушье, — должен снизиться. Кроме того, новые правила устраняют неожиданные доплаты при вручении посылки: все пошлины теперь необходимо платить заранее, на этапе оформления заказа.