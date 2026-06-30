Они начали задыхаться прямо на улицах: один простой жест неожиданно стал новым флешмобом

Достаточно поставить во дворе, на балконе или даже на подоконнике небольшую ёмкость с чистой водой. Затем сфотографировать её, опубликовать снимок с хэштегом #pokażmiswojepoidełko («Покажи мне свою поилку») и передать эстафету другим.

Идея родилась не случайно.

В последние дни в социальных сетях всё чаще появляются фотографии городских птиц, измученных жарой. Некоторые сидят прямо на земле с открытыми клювами, пытаясь хоть немного охладиться. У многих уже не остаётся сил подняться в воздух.

Особенно тяжело приходится птенцам.

«Вчера и сегодня я собирала во дворе погибших воронят. Они просто выпали из гнёзд, буквально сварившись на этой жаре. Вода сейчас жизненно необходима», — написала жительница варшавского района Саска Кемпа.

По словам волонтёров, в такие дни даже небольшая миска с чистой водой может стать для птиц вопросом жизни и смерти. Главное — регулярно менять воду и ставить её в безопасном месте, где до неё смогут добраться пернатые.

Польша давно не сталкивалась с такой сильной жарой, поэтому активисты надеются, что необычный флешмоб поможет тысячам птиц пережить самые тяжёлые дни лета.

Иногда для настоящего спасения достаточно не больших денег и сложных устройств, а обычной миски с водой, которую человек поставил вовремя.