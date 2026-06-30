Калитку забыли закрыть: две трехлетние малышки ушли из детсада в Бауске

Жительница Бауски в понедельник заметила за пределами территории дошкольного образовательного учреждения двух трехлетних девочек. Она незамедлительно проинформировала ответственные службы. О ситуации была извещена муниципальная полиция, и сотрудники учреждения также оперативно отреагировали, отправившись за детьми.

В ходе оценки произошедшего было установлено, что территория дошкольного образовательного учреждения на короткое время не была полностью закрыта. Отдел образования уже начал принимать дополнительные меры безопасности - с руководителями и сотрудниками дошкольных будут повторно обсуждены правила безопасности и алгоритмы действий, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.

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